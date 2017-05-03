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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:09

Kamuda Yaz Mesaisi Pazartesi Başlıyor

Kamu işyerlerinde yaz mesaisi 8 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.

Kamuda Yaz Mesaisi Pazartesi Başlıyor
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PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA VE CUMA GÜNLERİ 07.30-14.00; PERŞEMBE GÜNLERİ İSE 07.30-12.30 VE 13.00-17.00 ARASINDA MESAİ UYGULANACAK

YAZ MESAİSİ HAFTALIK 35 SAAT OLACAK

 Kamu işyerlerinde yaz mesaisi 8 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.

Buna göre, pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri mesai saatleri 07.30-14.00 arasında olacak.

Perşembe günleri 07.30-12.30 ve 13.00-17.00 arasında mesai yapılacak.
Yaz mesaisi saati haftalık 35 saat olacak. Cumartesi ve pazar günleri, önceden de olduğu gibi, tatil olacak.

18 EYLÜL’E KADAR DEVAM EDECEK

Bakanlar Kurulu’nun 30 Mart’ta aldığı karar uyarınca Personel Dairesi’nce yayımlanan genelgeye göre, bu mesai saatleri, günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda 8 Mayıs Pazartesi’den itibaren uygulanacak.

Sıcak hava dikkate alınarak düzenlenen yaz mesaisi 18 Eylül’e kadar sürecek.

Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği ve Girne Gümrük Şube Amirliklerinde; Devlet Üretmen Çiftlikleri’nde de yaz mesaisinde Perşembe günleri 07.30-12.00 ile 12.30-17.00 saatleri arasında hizmet verilecek.

Hafta içi diğer günlerde ise 07.30-14.00 arası mesai yapılacak.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlilerinin yaz mesaisi ise 07.30-14.30 olarak düzenlendi.

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