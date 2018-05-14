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Kamuda yaz mesaisi bugün başladı

Kamuda yaz mesaisi bugün başladı

14 Mayıs 2018 Pazartesi 07:48
Kamuda yaz mesaisi bugün başladı

UYGULAMA 16 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK

YAZ MESAİSİ BOYUNCA HAFTA İÇİ PERŞEMBE DIŞINDAKİ GÜNLERDE 07.30-14.00 ARASINDA; PERŞEMBE GÜNLERİ İSE 07.30-12.30/ 13.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERİLECEK

Kamu kurumlarında haftalık 35 saat esasına dayalı yaz mesaisi bugün başladı. 

Buna göre kamu kurumları pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 07.30-14.00; perşembe günü ise 07.30-12.30/ 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. 

Yaz mesaisi 16 Eylül’e kadar sürecek.

Bakanlar Kurulu’nun onayıyla Personel Dairesi tarafından yayımlanan genelgeye göre, bu mesai saatleri, günün 24 saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetler dışında kalan kurumlarda uygulanacak.

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin çalışma saatleriyle uyum sağlanabilmesi amacıyla Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği ve Girne Gümrük Şube Amirliklerinde pazartesi, salı, çarşamba, cuma 07.30-14.00; perşembe günü ise 07.30-12.00, 12.30-17.00 saatleri arasında hizmet verilecek. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi ve daireye bağlı Şehit Doğuş Uran, Çömlekçi, Paşaköy ve Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri’nde yaz mesaisinde perşembe günleri 07.30-12.00 ile 12.30-17.00 saatleri arasında hizmet sunulacak. Hafta içi diğer günlerde ise 07.30-14.00 arası mesai yapılacak.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve değiştirilmiş şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlileri ve kamu sağlık çalışanlarının yaz mesaisi ise 08.00-15.00 olacak.

Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.

Son Güncelleme: 14.05.2018 10:59
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