YASA TASARISI RESMİ GAZETEDE… ÖNERİ VE GÖRÜŞLER 20 GÜN İÇİNDE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA SUNULABİLECEK

KAMUDA SİYASETİN ETKİSİNİ AZALTMA, LİYAKATİ ÖNE ÇIKARMA, KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMI, HESAP VEREBİLME VE VERİMLİLİK ANA HEDEFLER ARASINDA

ÜÇLÜ KARARNAME KAPSAMI DARALTILIYOR

YILLIK İZİNLER VE HASTALIK İZİNLERİ AZALTILIYOR…

EN FAZLA İZİN 30 İŞ GÜNÜYLE 21 VE ÜZERİ HİZMET YILI OLANLARA

HASTALIK İZİNLERİ 42 GÜNDEN 18’E İNDİRİLİYOR

KAMUDA TERFİ İÇİN 4 BASAMAK GELİYOR

Kamuya yeni bir personel yönetimi anlayışı getirme amacıyla hazırlanan ve “Kamu Reformu” olarak da anılan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine getirildi.

5 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tasarıyla ilgili öneri ve görüşler 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na sunulabilecek.

Tasarı, siyasi takdire dayalı üçlü kararname atamalarının kapsamının daraltılacağı, çalışanla çalışmayanın ayırt edileceği ve çalışanın ödüllendirileceği, insan kaynaklarının etkin ve verimli değerlendirileceği yeni personel yönetimini öngörüyor.

KAMUDA REFORMA DOĞRU…

“Kamuda siyasetin etkisini azaltma, liyakati öne çıkarma, kaynakların etkin kullanımı, hesap verebilme, verimlilik, kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyetsizliği ortadan kaldırma” hedefiyle hazırlanan tasarının öngördüğü değişiklikler özetle şöyle:

“İstihdam şekillerinin yeniden düzenlenmesi ve geçici memur istihdam imkanının ortadan kaldırılması.

Üçlü kararname atamalarının kapsamının daraltılması, yöneticilik katmanlarının basitleştirilmesi ve tüm yöneticilik kadrolarına atanmaların liyakata dayandırılması.

Danışman pozisyonlarının oluşturulması.

Kamu görevine ilk atama ve terfilerde ilgili kurumların temsilcilerine söz hakkı sağlayacak sınav kurullarının oluşturulması.

Terfi ve kademe ilerlemesinde kıdem yerine liyakatı öne çıkaran düzenlemelerin getirilmesi, performansa dayalı yönetim anlayışının geliştirilmesi ve performans değerlendirme sonuçlarının ödül-ceza ile ilişkilendirilmesi, disiplin işlemi başlatma ve sonlandırma süreçlerinin etkinleştirilmesi.

İntibakların kazanılmış haklara halel getirmeden yapılmasının geçici maddelerle düzenlenmesi.”

EN FAZLA İZİN 30 İŞ GÜNÜ İLE 21 VE ÜZERİ HİZMET YILI OLANLARA…

“Tüm kesimler sürece dahil edilerek hazırlanan, kamuda yetkili sendikaların görüş ve önerileri alındıktan sonra son şekli verildiği” belirtilen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı, 153 maddeden, 13 geçici maddeden ve toplam 12 bölümden oluşuyor.

Yasa tasarısında, kamu görevlilerinin yıllık izinleriyle ilgili de düzenleme var.

Buna göre, 0-5 yıl hizmeti olanlar yılda 22 iş günü, hizmeti 6-10 yıl olanlar 24 iş günü, 11-15 yıl olanlar 26 iş günü, 16-20 yıl olanlar 28 iş günü, 21 yıl ve üzeri olanlar 30 iş günü izin yapabilecek. Bir yıldan diğer yıla aktarılabilecek izin ise en fazla 60 gün olabilecek.

Yürürlükteki yasaya göre, iki yıldan az hizmeti bulunan kamu görevlilerinin her tamamlanmış hizmet aylarına karşı iki buçuk gün, iki yıldan daha fazla hizmeti bulunan kamu görevlilerinin ise her tamamlanmış hizmet ayına karşı üç buçuk gün izin hakları var. Ayrıca iki yıldan fazla hizmeti olanların kazanmış oldukları izin, toplam 84 günü aşmamak koşuluyla herhangi bir hizmet yılı için 28 güne kadar biriktirilebiliyor.

HASTALIK İZİNLERİ 42 GÜNDEN 18’E

Tasarıyla, hastalık izin hakkı da kısıtlanıyor.

Buna göre, kamu görevlisi yılda en çok 18 iş gününe kadar tam maaşlı kısa süreli hastalık izni kullanabilecek.

Yürürlükteki yasaya göre, her kamu görevlisinin yılda 42 gün hastalık izni hakkı var.

TERFİ İÇİN 4 BASAMAK VAR

Kamu görevinde terfide, “açık kadro”, “belirli bir süre çalışmış olma”, “açık kadronun niteliklerini kazanmış olma”, “olumlu değerlendirilmiş olma”, “yarışma sınavını geçmiş olma” koşulları aranacak.

Kamu görevlilerinin görevlerini başarı ile yerine getirip getirmedikleri ve görevleri sırasında göstermiş oldukları etkinlik ve verimlilik, kurumları tarafından yılda en az bir kez değerlendirilecek.

HER KAMU GÖREVLİSİNE YILDA EN AZ 30 SAAT HİZMET İÇİ EĞİTİM İÇİN PLANLAMA

Her kamu görevlisinin yılda en az 30 saat hizmet içi eğitim görmesi için planlama yapılması da öngörülüyor.

Bu kural çerçevesinde her kurum, istihdam edilen kendisine bağlı tüm personelin kaydını ve kendisine bağlı her kamu görevlisi için bir özlük dosyası tutmak, dosyadaki evrakların suretini Personel Dairesi’ne göndermekle yükümlü olacak.

DANIŞMANLAR…

Başbakan ve/veya Bakanlar Kurulu, kamu görevlilerini kadroları saklı kalmak koşuluyla danışman olarak yazıyla görevlendirebilecekler.