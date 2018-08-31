Kamuda örgütlü 5 sendikanın yetkilileri başbakanlıkta

ERHÜRMAN’A GÖRÜŞMEDE ULAŞTIRMA BAKANI ATAKAN İLE MALİYE BAKANI DENKTAŞ EŞLİK EDİYOR

Kamuda örgütlü 5 sendika “ek mesaideki yeni düzenleme” gündemiyle Başbakan Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTMAS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Gümrük Çalışanları Sendikası’nın (Güç-Sen) başkan ve yönetim kurulu düzeyinde temsil edildiği toplantı saat 13.00 sıralarında başladı.

Görüşmede, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Maliye Bakanı Serdar Denktaş da bulunuyor.

EK MESAİDE YENİ DÜZENLEME

Bakanlar Kurulu’nun ek mesaiyle ilgili kararı 17 Ağustos Cuma günü açıklanmıştı.



Buna göre, normal günlerde, idari tatillerde ve hafta sonu bire bir; resmi tatillerde bire bir buçuk ek mesai ödemesi yapılacak. Aylık çalışma süreleri esas alınarak ek mesai hesaplamasına gidilecek. Tüm kamu çalışanları için saat başı ek mesaisi eşit hesaplanacak. Her kamu görevlisi asgari ücretin saat bazında tutarının iki katı kadar, net olarak yaklaşık 22-23 TL ek mesai alacak. Bu uygulama yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Kararın açıklanmasının ardından 5 sendika örgütlü bulundukları kamu birimlerinde personelin ek mesai yapmaması kararı almış ancak Kurban Bayramı öncesinde Başbakanlıkta yapılan toplantı sonrasında uzlaşı kültürü adına eylem Kurban Bayramı boyunca askıya alınmıştı.

Kurban Bayramı ertesinde 5 sendika toplantı yapmış ve bu toplantıda üretilen “Ekonomik krizin aşılabilmesi için en üst makamdan en alta kadar toplumun tüm kesimlerinin elini taşın altına koyması gerektiği” görüşünü 28 Ağustos Salı günü Başbakan Tufan Erhürman’a iletmişti.

Sendikalar, yasa gücünde kararnameyle yürürlüğe giren yeni ek mesai uygulamasının kaldırılmasını, kaldırılmazsa üyelerinin ek mesaiye kalmayacağını da açıklamışı.

Başbakan Tufan Erhürman, 28 Ağustos Salı günü gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada kanun hükmünde kararnamenin bayram öncesi yürürlüğe girdiğini, sendikalarla uzlaşılamadığını belirtmişti.

Bunun üzerine kamuda örgütlü 5 sendikanın üyeleri 29 Ağustos’tan beridir ek mesaiye kalmadı