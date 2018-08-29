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Kamuda Örgütlü 5 Sendikanın Üyeleri Bugünden İtibaren Ek Mesaiye Kalmayacak

KIDRIŞLIOĞLU: “PERSONEL EKSİKLİĞİNE BAĞLI DOĞABİLECEK SORUNLARDAN HÜKÜMET SORUMLUDUR”

Kamuda Örgütlü 5 Sendikanın Üyeleri Bugünden İtibaren Ek Mesaiye Kalmayacak

KIDRIŞLIOĞLU: “PERSONEL EKSİKLİĞİNE BAĞLI DOĞABİLECEK SORUNLARDAN HÜKÜMET SORUMLUDUR”

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:01
Kamuda Örgütlü 5 Sendikanın Üyeleri Bugünden İtibaren Ek Mesaiye Kalmayacak

KIDRIŞLIOĞLU: “PERSONEL EKSİKLİĞİNE BAĞLI DOĞABİLECEK SORUNLARDAN HÜKÜMET SORUMLUDUR”
 Kamuda örgütlü 5 sendikanın üyeleri bugünden itibaren ek mesaiye kalmayacak.
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Gümrük Çalışanları Sendikası’nın (Güç-Sen) “Hükümetin ve mali bütçenin daha fazla tasarruf etmesi adına ek mesailere kalmama eylemine bugünden itibaren başlamasına karar verdiği” açıklandı. 
Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, sendikalar adına yaptığı yazılı açıklamada, halka kamu hizmeti vermeye devam edeceklerini, 5 sendikanın üyelerinin normal mesailerine gideceğini sadece ek mesaiye kalmayacaklarını duyurdu.
Kıdrışlıoğlu, “Personel eksikliğine bağlı doğabilecek sorunlardan hükümetin sorumludur” açıklamasında da bulundu.
Özgür Kıdrışlıoğlu, Bakanlar Kurulu’nun 17 Ağustos’ta açıkladığı ek mesaideki yeni uygulamayla ilgili karara ve Başbakanlıkta bu gündemle yapılan iki toplantıya işaret ederek şunları ekledi: 
“Sayın Başbakan, ilk görüşmede ek mesailerle ilgili Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından bayram boyunca çalışma yapılacağı, bayram sonrasında bizlerle tekrar değerlendirme yapılıp 17 Ağustos tarihli yasa gücündeki kararnameyi yeniden düzenleneceği konusunda söz verdi. 
Sayın Başbakanın sözü üzerine bayram süresince eylemimiz askıya alındı. 
Dün Başbakanlıkta yapılan toplantıda bayram süresince Maliye Bakanlığında bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığı öğrenilmiştir. Aynı gün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakanın ek mesailerle ilgili olan kararnamede herhangi bir değişiklik olmayacağını, uygulamanın aynen devam edeceğini açıklaması üzerine KTAMS, Kamu-Sen, Tıp-İş, Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Güç-Sen yönetim kurulları olarak tekrardan toplantı gerçekleştirildi. 
Toplantı sonucunda hükümetin ve mali bütçenin daha fazla tasarruf etmesi adına ek mesailere kalmama eylemine bugünden itibaren başlanmasına karar verildi”
Özgür Kıdrışlıoğlu, “Tekrardan vurgulamak isteriz ki, üyelerimiz normal mesailerine gideceklerdir ve halka kamu hizmetlerini vereceklerdir ancak ek mesai yapmayacaktır. Bu nedenle, personel eksikliğine bağlı doğabilecek sorunlardan hükümetin sorumlu olacağını kamuoyuna duyururuz” dedi.

 

Son Güncelleme: 29.08.2018 14:07
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