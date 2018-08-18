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Kamuda örgütlü 5 sendika ek mesai yapılmaması kararı aldı

Kamuda örgütlü 5 sendika ek mesai yapılmaması kararı aldı

18 Ağustos 2018 Cumartesi 07:01
Kamuda örgütlü 5 sendika ek mesai yapılmaması kararı aldı


Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Gümrük Çalışanları Sendikası, örgütlü bulundukları kamu birimlerinde personelin ek mesai yapmaması kararı aldı.

Ek mesai yapılmaması, gümrüklerde bugün başlıyor. Kamudaki diğer birimler ile acil servis ve yoğun bakım dışındaki sağlık birimlerinde ek mesai yapılmamasına ise, 20 Ağustos Pazartesi günü başlanacak.

Eylem kararını ortak yazılı açıklamayla duyuran 5 sendika, halkın hizmet alımında yaşanacak sorunlara karşı hükümeti gerekli önlemleri almaya davet etti.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Gümrük Çalışanları Sendikası adına Kamu-Sen Başkanı Metin Atan imzasıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hani ‘emek en yüce değer’di. Hükümetin ek mesaileri kaldıralım düşüncesini ve dövizin yükselmesine bağlı hükümetin yanında diğer tüm kesimlerin krizi fırsatçılığa dönüştürmesini kınıyoruz.
Ek mesai oranlarını ve şeklini önceden belirleyerek sendikaları çağırıp ‘biz bunu uygulayacağız’ diyerek dayatma yapmasını kabul etmiyoruz.

Evinden, eşinden, çocuğundan fedakarlık yaparak normal mesai çalışma saatleri dışında da çalışmaya zorlanan kesimler üzerinden bir tasarrufa gidilmesi kabul edilemez. Ek mesai halka doğru anlatılmamakta ve haksız kazanç gibi gösterilmektedir.

Ek mesai yetersiz personele ve organizasyondaki yanlışlıklara bağlı olarak doğmaktadır. Sıfır eksik personel, sıfır ek mesai demektir. İhtiyaç olan yerlere istihdam yapmayarak personel eksikliğine bağlı bilinçsizce yarattıkları ek mesailerin sorumluluğunu alın teriyle yaşamlarından fedakarlık yaparak ek mesaiye giden çalışanın boynuna yüklemek ‘herkes elini taşın altına koysun’ demek gazel okumak ve çalışanla dalga geçmek anlamına gelmektedir.

Buradan çağrımızdır, eksik personel ihtiyacını gidererek ek mesaileri ciddi oranda azaltmaya tam destek veriyoruz. Bu nedenle sıfır ek mesaiyi sağlamak amacıyla 5 sendika olarak ek mesai yapmama kararı aldık.”
 

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Son Güncelleme: 18.08.2018 10:44
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