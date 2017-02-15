Kamuda Mesai Saatlerinin Değişmesine Tepkiler…

KTAMS VE KAMU-SEN YARINDAN İTİBAERN 15 GÜNLÜK EYLEM PLANINI HAYATA GEÇİRİYOR

İKİ SENDİKA TEK MESAİYE GERİ DÖNÜŞ VEYA KIŞ SAATİ UYGULAMASI DA DİKKATE ALINARAK 7 AY KIŞ, 5 AY YAZ MESAİ UYGULAMASINA GEÇİLMESİNİ TALEP EDİYOR

KTAMS VE KAMU-SEN YARIN 15.30’A KADAR GREV; 3 MART’A KADAR 15.30 SONRASI İŞ BIRAKMA EYLEMİNE GİDİYOR

2 SENDİKA: “HÜKÜMET TÜRKİYE’DEN KAYNAK SAĞLAMAK ADINA İMZASINA SADIK KALMADI”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), kamuda yarından itibaren uygulamaya girecek mesai saatlerine karşı eylem kararı aldı.

KTAMS ve Kamu-Sen, örgütlü oldukları işyerlerinde yarın saat 09.00’dan 15.30’a kadar grev; 3 Mart’a kadar da saat 15.30’da iş bırakma eylemine gideceğini açıkladı. Sendikalar saat 10.00’da Başbakanlık’a yürüyüş de düzenliyor.

KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan ve Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan, mesai saatlerinin değiştirilmesine karşı yapılacak eylemleri duyurmak için bugün KTAMS binasında basın toplantısı düzenledi.

İKİ SENDİKADAN 15 GÜNLÜK EYLEM PLANI

İki sendika tek mesai veya kış saati uygulaması da dikkate alınarak 7 ay kış, 5 ay yaz mesai uygulamasına dönülmemesi durumunda yarından itibaren 15 günlük eylem planlarını hayata geçireceklerini duyurdu.

Yapılan ortak açıklamada, “16 Şubat 2017 Perşembe günü KTAMS ve Kamu-Sen tüm ada genelinde 09.00- 15.30 saatleri arasında grevde olacak ve üyelerimiz kendi sendikasında toplanarak saat 10.00’da Başbakanlığa yürümek üzere harekete geçecek ve saat 10:30’da Başbakanlık önünde basın açıklaması yapılacaktır” denildi.

Sendikaların eylem kararı uyarınca yarından itibaren 3 Mart Cuma’ya kadar her gün, 15.30 itibari ile iş bırakma ve iş yerlerini saat 15.30’da terk etme eylemi yapılacak.

Açıklamada, 15 günlük süre içerisinde sendikaların taleplerine olumlu cevap gelmemesi durumunda, 3 Mart Cuma günü yeni eylemler belirleme gündemiyle sendikaların üyeleriyle toplantı yapılacağı kaydedildi.

ORTAK AÇIKLAMA: “HÜKÜMET TÜRKİYE’DEN KAYNAK SAĞLAMAK ADINA İMZASINA SADIK KALMADI”

Açıklamada Hükümetin, ekonomi ve maliye politikalarını kendi yandaşlarına rant sağlayacak şekilde kurduğunu, bunun neticesinde bütçe disiplinini bozduğu ve bütçe disiplinini sağlamak adına pek çok vergi ve elektriğe zam yaptığı iddia edildi.

Hükümet adına, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın KTAMS, KTOEÖS ve KTÖS ile imzaladığı protokolde “16 Şubat sonrası çalışma saatlerinin, yürütülecek istişare toplantıları sonrası belirlenecektir” ifadesinin de yer aldığı bir mutabakata imza attığına işaret edilen açıklamada, Hükümetin Türkiye’den kaynak sağlamak adına, ”Mutabakat maddelerine aykırı bir şekilde imzasına sadık kalmayarak, sendikalar ile hiçbir istişare gerçekleştirmeden dayatmacı bir anlayış ile 15 Haziran 2017’den sonra ise hangi mesainin uygulanacağı belli olmayan bir şekilde aniden kamu kurumlarındaki mesai saatlerini değiştirmiştir” denildi.

Açıklamada, “Sendikalarımızın, hükümetin ‘ben yaptım oldu’ mantığı ile uygulamaya koyduğu yeni çalışma saatleri uygulamasını kabul etmesi mümkün değildir. Kamuda verimliliğin artırılması adına onlarca kez hükümete çağrı yapmamıza rağmen taleplerimize hiçbir cevap alamadığımız bir dönemde kamuda verimliliğin, hiçbir alt yapı eksikliği giderilmeden, vatandaşın kamudan alacağı hizmet süresinin aynı kalarak sadece çalışma saatlerinin değiştirilmesi ile sağlanacağı söylemi ise yalandan ötemeye gitmemektedir” ifadeleri yer aldı.

“EKONOMİK PAKETLERE BOYUN EĞME…”

Mesai saatlerinin sürekli değiştirilmesinin kamuda verimliliğin ve hizmet kalitesinin düşmesine sebep olduğu kaydedilen açıklamada, tek çözümün kış saati uygulamasına geçmek olduğu, kamuda mesai saatlerinin hiçbir bilimsel gerekçesi olmaksızın sırf dayatma ekonomik paketlere boyun eğmek adına değiştirildiği ileri sürüldü.

Özelde sendikalaşmanın zorunlu hale getirilmediği ve özel sektör çalışanlarının İş Yasası’na aykırı şekilde 40 saatin üzerinde çalıştırıldığı da belirtilen açıklamada, hükümetin bu kararıyla özel sektör çalışanlarının da mesai saatlerinin daha da uzayacağı ileri sürüldü.

“TALEP NET… TEK MESAİ”

Açıklamada, “Sendikalarımızın bu noktada talebi çok nettir. Hükümet bir an önce tek mesaiye dönmelidir. Ancak hükümet mesaileri yaz ve kış olarak düzenlemek istiyor ise bu düzenleme eskiden olduğu gibi iklim koşulları göz önünde tutularak 7 ay kış mesaisi, 5 ay yaz mesaisi olmalıdır” denildi.

KAPTAN: “KARAR TEK TARAFLI”

KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan, kamuda çalışanların 70’ini temsil eden iki sendika olarak, kamu çalışanlarının tek mesai hakkının tek taraflı Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırılmasına karşı olduklarını ve bu nedenle eylem kararı aldıklarını ifade etti.

Hükümet temsilcileri ile bazı sendikaların imzaladıkları mutabakatta çalışma saatlerinin sendikalarla istişare edildikten sonra değiştirileceğinin ifade edildiğini kaydeden Kaptan, “Talebimiz nettir, tek mesai çalışma düzenin devamını talep ediyoruz” dedi.

Bu taleplerinin özel sektördeki çalışanlar için de geçerli olduğunu kaydeden Kaptan, özel sektördeki çalışanların 60-70 saat çalıştırıldığını ve Hükümetin de buna ses çıkarmadığını söyledi.

Kaptan, hükümetin sermaye ve Türkiye’de hükümette olan Adalet ve Kalkınma Partisi’ne teslim olmuş bir hükümet olduğunu iddia etti.

ATAN: “İSTİŞARE EDİLEMEMESİ ETİK DEĞİL”

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan da, mesai saatlerinin değiştirilmesinde etik olmayanın sendikalarla istişare kurulmadan “ben bilirim ben yaparım” düşüncesiyle hareket edilmesi olduğunu söyledi

Atan, “Bir gelişme olmayacaksa, yarın aldığımız kararlar doğrultusunda eylemlerimizi ve sivil itaatsizlikse neyse onun yapılacağını bildirmek istiyorum” dedi.

Hükümetin mesai saatleri ile ilgili bir konuda değişiklikleri sendikalarla görüşmesi gerektiğini kaydeden Atan, kamudaki yeni mesai saatleri nedeniyle çalışanların çocuklarını işyerlerine götürmek zorunda kalacağını ve bunun da verimi düşürebileceğini kaydetti.

VERGİ-SEN’DEN GREVE DESTEK

Öte yandan Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), KTAMS ve Kamu-Sen’in yarın 09.00-15.30 saatleri arasında yapacağı greve destek belirtti.