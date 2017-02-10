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10 Şubat 2017 Cuma 15:08

Kamuda Mesai Saatleri Değişiyor…

Kamuda Mesai Saatleri Değişiyor…
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16 ŞUBAT’TAN 15 HAZİRAN’A KADAR PAZARTESİ-PERŞEMBE 08.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA, CUMA 16.00’YA KADAR MESAİ YAPILACAK

12.30-13.30 ÖĞLE ARASI OLACAK

 Kamuda mesai saatleri değişiyor. 16 Şubat Perşembe gününden  itibaren pazartesiden perşembeye kadar 08.00-17.00, cuma günleri 16.00’ya kadar mesai yapılacak. Öğle arası ise her gün 12.30-13.30 arasında olacak.

Bakanlar Kurulu’nun 7 Şubat’ta aldığı karar, 16 Şubat-15 Haziran tarihleri arasındaki 4 aylık süreyi kapsıyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı şöyle:

“Kuzey  Kıbrıs  Türk  Cumhuriyeti  kurumlarında,  Bakanlar  Kurulu’nun  7.2.2017 tarih  ve  H(K-1) 366 - 2017 sayılı kararı gereğince, 16 Şubat 2017 tarihinden 15 Haziran 2017 tarihine kadar (her iki tarih dahil) aşağıdaki mesai saatleri uygulanacaktır:

I. 1. Günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda:

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe : Ö.E.: 08.00 –12.30
Ö.S.: 13.30 –17.00

Cuma: Ö.E.: 08.00 - 12.30
Ö.S.: 13.30 –16.00

Cumartesi – Pazar: Tatil

2. Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla;

- Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı,
- Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı,
- Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği,
- Girne Gümrük Şube Amirliği’nde:
 
Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe: Ö.E.:08.00 –12.00
Ö.S.: 13.00 –17.00

Cuma: Ö.E.:08:00 - 12.00
Ö.S.: 13.00 –16.00

Cumartesi –Pazar: Tatil

3.(A) Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesinin (1)’inci fıkrasına istinaden Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nde:

Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe: Ö.E.:07.30 –12.00
Ö.S.: 13.00 –16.30

Cuma: Ö.E.: 07:30 - 12.00
Ö.S.: 13.00 –15.30

Cumartesi –Pazar: Tatil

(B)  Kamu Görevlileri Yasası’nın 105’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasına istinaden düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne  bağlı;

- Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri,
- Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri,
- Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve
- Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri’nde
haftalık çalışma süresinin 39 saati aşmaması ve haftada iki gün izinli olacak şekilde:

Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe: Ö.E.:07.30 –12.00
Ö.S.: 13.00 –16.30

Cuma: Ö.E.: 07:30 - 12.00
Ö.S.: 13.00 –15.30

Cumartesi –Pazar: Tatil

Ayrıca Daire Müdürünün talep etmesi üzerine, çiftliklerde görev yapan personel yukarıda belirtilen çalışma saatleri dışında haftada 39 saati aşmamak ve haftada iki gün izinli olacak şekilde çalıştırılabilir

4. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan  kamu görevlileri:

Pazartesi - Cuma: 08.00–16.00

Cumartesi –Pazar: Tatil

Kurum amirleri tarafından düzenlenmesi koşuluyla 08.00-16.00 saatleri arasında yukarıda belirtilen sağlık servislerinde çalışan kamu görevlilerine, 12.30-14.00 saatleri arasında hizmetlerin aksamayacağı şekilde, personel arasında dönüşümlü olmak üzere 15 dakika ara dinlenme verilir. Söz konusu ara dinlenme çalışma saatlerinden sayılmaz.

II. Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 Sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 102’nci maddesinin (1)’inci fıkrası çerçevesinde kamu sağlık çalışanlarına aşağıdaki mesai saatleri uygulanacaktır:

Pazartesi - Cuma:08.00–16.00

Cumartesi –Pazar: Tatil

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık servislerindeki Amirler tarafından düzenlenmesi koşuluyla sağlık servislerinde görev yapan kamu sağlık çalışanlarına, sağlık hizmetlerinin aksamayacağı şekilde personel arasında dönüşümlü olmak üzere 15 dakika ara dinlenme süresi verilir, söz konusu ara dinlenme çalışma saatlerinden sayılmaz.

III. Vardiya ve Rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 39 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenir."

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