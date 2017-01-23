Kamu’da Çalışma Saatleri Değişecek







Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüzüklerde ciddi boşluklar olduğunu belirterek, “iş kazasına uğrayan herhangi bir vatandaşın, dava dahi açmasına karşın hakkını savunamayacağı bir durum yaratılıyor. Öz eleştiri yapmazsak doğruyu bulamayız ve ülkemizde doğru adımlar atılamaz” dedi.

Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Saner, katıldığı bir televizyon programında çalışma yaşamı ve iş güvenliği ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Saner, özellikle inşaat sektöründe riskli çalışma ortamlarının bulunduğunu belirterek, genel bir denetleme yapılacak olması halinde ülkedeki tüm inşaatların yarın itibari ile durdurulması gerektiğini söyledi.

Dünyada en çok iş kazası olan mesleğin inşaatla ilgili iş kolları olduğunu belirten Saner, inşaat sektöründe diğer meslek dallarına göre dört kat daha fazla riskli kazaların olduğunu söyledi.

Bakan Saner şöyle devam etti:

“Biz KKTC’de iş sağlığı ve güvenliğinde hangi noktada olacağımıza bakarsak ve ülke genelinde ciddi bir denetim yaparsak ülkedeki tüm inşaatları yarın itibari ile durdurmamız gerekiyor. Ülkemiz genelinde, örneğin beş bin adet inşaat varsa biz dört bin dokuz yüz doksan dokuzunu durdurmak zorundayız. Hal böyleyken denetim mi yapmak yoksa farklı yöntemlerle bu açığı kapatmak daha mı önemli buna bakmamız gerekiyor.”

İş sağlığı ve güvenliği konusu ele alınırken inşa edilen binaların güvenliğinin göz ardı edildiğini kaydeden Bakan Saner; “Yapı denetimi kontrolü yani bir inşaatın sağlıklı bir şekilde inşa edildiğini denetleyen bir merci yok. Mesleki denetim zorunluluğu olmayan bir ülkede, toplum olarak iş sağlığı ve güvenliği konusundan bahsediyoruz” dedi.

Çalışma Bakanı olarak herhangi bir inşaatta başında baretle, denetleme yapıyor gibi bir şova girme girişiminde bulunmayacağını söyleyen Saner, iş sağlığı ve güvenliği alanında var olan yapısal bozuklukların üzerine gideceğini kaydetti.

“GEREKLİ YAPTIRIMLAR HAYATA GEÇİRİLECEK”

İş sağlığı güvenliği ile ilgili yasa ve tüzükleri incelediğini, çok ciddi eksiklikler tespit ettiğini belirten Saner, “Tüzüklerde ciddi boşluklar var. İş kazasına uğrayan herhangi bir vatandaşın dava dahi açmasına karşın hakkını savunamayacağı bir durum yaratılıyor. Öz eleştiri yapmazsak doğruyu bulamayız ve ülkemizde doğru adımlar atılamaz” şeklinde konuştu.

Göreve gelir gelmez iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ilgili sivil toplum örgütleri ile istişare ederek tüm paydaşlarla yapının denetlenmesi için bir araya geldiklerini anlatan Saner, en kısa zamanda tüzüklerin yeniden düzenleneceğini ve gerekli yaptırımların hayata geçirileceğini ifade etti.

2017’DE HAYATA GEÇİRİLECEK PROJELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2017 yılında hayata geçireceği projeler hakkında da bilgi veren Saner, e-devlet sistemine geçiş için gün saydıklarını kaydetti.

Bakan Saner, yurt dışından ülkeye çalışmak için gelen kişilere çalışma izin kartı verildiğini, müracaat kısmında bilgisayar sistemi sayesinde işlerin çok daha kısa sürede ilerleyeceğini, kısa sürede bu hizmetlerin hayata geçeceğini açıkladı.

Çalışma Bakanı Saner, en kısa zamanda iki tane yarışma projesi yapacaklarını, Lapta Bölgesi’nde huzur evi ile ilgili proje yarışması gerçekleştirileceğini, Bakanlığın tüm daireleri ile bir arada olacağı bir çatı altında işlerin yürüyeceği bir kompleks projeleri bulunduğunu aktararak, Karpaz’da 18 yaş üstü engelli merkezinin kurulması, şiddet önleme ve denetleme merkezlerinin kurulması ve engelsiz yaşam evi projesinin devamı için gerekli bütçenin ayrıldığını söyledi.

Tüm engellilerin ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nden maaş alan özel gereksinimli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak ciddi bir projeleri olduğunu da belirten Saner, bu ay maaşlarında bir artış olacağını, daha sonra ise Başbakan ve Maliye Bakanlığı desteği ile çok önemli bir adım atılacağını kaydetti.

ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞECEK

Mart ayı itibari ile birlikte devletin çalışma saatlerinde bir değişikliğe gidileceğini belirten Bakan Saner, şu anda çalışma saatleri konusunda bir geçiş dönemi yaşandığını, hava şartları ve yaz sıcaklarını da dikkate alarak kamuda yeni bir çalışma saatinin Mart ayında devreye sokulacağını açıkladı.



KAYNAK:HAVADİS KIBRIS