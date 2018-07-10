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Kamu-sen Zamlar Konusunda Açıklama Yaptı

“HALKIN RAHAT BİR NEFES ALABİLMESİ VE KAYGI YAŞAMADAN HAYATINI İDAME ETTİREBİLMESİ İÇİN DERHAL BU ZAMLAR GERİ ÇEKİLMELİ” 

Kamu-sen Zamlar Konusunda Açıklama Yaptı

“HALKIN RAHAT BİR NEFES ALABİLMESİ VE KAYGI YAŞAMADAN HAYATINI İDAME ETTİREBİLMESİ İÇİN DERHAL BU ZAMLAR GERİ ÇEKİLMELİ” 

10 Temmuz 2018 Salı 12:16
Kamu-sen Zamlar Konusunda Açıklama Yaptı
“HALKIN RAHAT BİR NEFES ALABİLMESİ VE KAYGI YAŞAMADAN HAYATINI İDAME ETTİREBİLMESİ İÇİN DERHAL BU ZAMLAR GERİ ÇEKİLMELİ” 
Lefkoşa, 10 Temmuz 18 (.): Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, halkın rahat bir nefes alabilmesi ve kaygı yaşamadan hayatını idame ettirebilmesi için derhal  zamların geri alınmasını  talep etti. 
Atan yaptığı yazılı açıklamada, elektrik ve akaryakıta yapılan zamların halkın ve çalışanın belini büktüğünü belirterek, hükümeti icraat yapmaya davet etti. 
2 ay içinde ikinci kez elektrik ve akaryakıta “okkalı” zam yapıldığını ve bunun sonucu olarak da fiyat artışının diğer temel gıda maddelerine yansıyacağını belirten Atan, TL’nin döviz karşısında erimesiyle halkın alım gücünün iyice düştüğünü, katmerli yapılan  zamlar ile halkın  diz çökme noktasına getirildiğini savundu.
Hükümetin hayat pahalılığını yüzde 12’lerde açıklamasıyla insanların bir nefes alacağını düşündüğünü, hayat pahalılığı daha maaşa bile yansımadan yeni zamların açıklanmasının kişilerin nefesini boğazlarına tıkadığını ileri süren Atan, hükümetlerin halklar için var olduğunu, ancak gelinen noktada mevcut hükümetin buna itibar etmediğini ve halkın ezilmesine göz yumulduğunu savundu.  
Atan, hükümete, dövizin artışını halkın sırtına yüklemek yerine vergilerini düzenli toplamasını, af çıkarmak yerine vergisini ödemeyene ağır cezalar getirmesini, yerli üretimi teşvik etmesini, paraların yurt dışına kaçırılması yerine yurt içinde serbest piyasada dönmesinin önlemini almasını ve diğer önlemlerin üzerine gitmesini önerdi. 
(TUĞ/YIL)

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