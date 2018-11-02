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Kamu-sen Ve Mobbingle Mücadele Derneği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

ATAN: “ÜLKEMİZDE HER GEÇEN GÜN MOBBİNG İLE İLGİLİ SIKINTILAR  ARTIYOR”

Kamu-sen Ve Mobbingle Mücadele Derneği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

ATAN: “ÜLKEMİZDE HER GEÇEN GÜN MOBBİNG İLE İLGİLİ SIKINTILAR  ARTIYOR”

02 Kasım 2018 Cuma 14:05
Kamu-sen Ve Mobbingle Mücadele Derneği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

ATAN: “ÜLKEMİZDE HER GEÇEN GÜN MOBBİNG İLE İLGİLİ SIKINTILAR  ARTIYOR”

ÖKSÜZOĞLU: “MOBBİNGİ ÖNLEMEK ÜZERİNE GİDİLMESİ GEREKEN BİR KONU”

Lefkoşa, 2 Kasım 18 : Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ile Mobbingle Mücadele Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan, ülkede her geçen gün mobbing ile ilgili sıkıntıların sürekli arttığını ve önlenemez bir hal almaya başladığını söyledi ve “ Artık mobbing bir suç niteliğindedir ve yasal çerçevede çalışmalar devam ediyor" dedi.

Kamu-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamu-Sen olarak Meclis\'ten bu yasanın erken zamanda geçmesi için çaba göstereceklerini ifade eden Atan "Bugün mobbing ile ilgili bir olaya şahit olduk. Çalışanın müdürünün üzerine yürümesi ve polis şikayetiyle birlikte sıkıntıların ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bu konuda Meclis\'in de gerekli çalışmaları yapması ve bunun bir yasal çerçeveye alınması önemlidir. Mobbingle mücadeleyi gündeme getiren ilk sendikayız. Türel hanımın da katkısı budur. Mobbingle Mücadele Komitesi\'ni oluşturduk. Herhangi bir durum karşısında komitemizin bunu çözmek için, yasal düzeyde çalışmalarının olucağınıburdan belirtmek istiyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

ÖKSÜZOĞLU

KKTC Mobbingle Mücadele Derneği Başkanı Türel Öksüzoğlu da imza töreninde yaptığı konuşmada dernek olarak 2018\'de aktif hale geldiklerini belirterek "Bizler Kamu-Sen\'de yönetim kurulu üyesiyken mobbingin farkına varıp bunun önemle üzerine gidilmesi gereken bir vaka olduğunu anladık” dedi.

Sivil toplum örgütleri üzerinde bir çok çalışma yaptıklarını ve bu çalışmaların Amme İdaresi Dergisi\'nde yayınlandığını belirten Öksüzoğlu, sendikaların mobbingle ilgili algılarının ne olduğu tespiti yapıldığını, buradaki amaçlarının mobbing  farkındalığının olup olmadığını öğrenmek olduğunu ifade etti.

Öksüzoğlu şunları kaydetti:

"Öncelikle hastalığın teşhisini koymak istedik. Ardından bununla ilgili bilimsel yayın yayıp kamu görevlilerinin, yöneticilerin ve sendikaların ne noktada olduğunu tespit etmeye çalıştık ve  mobbing farkındalılığının tam olarak oluşmadığını gördük. Bununla ilgili herhangi bir önlem alınmadığını, sendikaların yöneticilerle iyi ilişkiler içerisinde mobbingi çözmeye çalıştığını gördük. Bu protokol  Kamu-Sen ile beraber Mobbing  farkındalığını artırmak ve bunu tüm paydaşlarla güç birliği içerisinde önlem almak, yasal mevzuat olarak ortaya koymak, iş yerlerindeki çalışma ortamlarını düzeltmeye yönelik bir altyapı oluşturma çalışmasıdır.  Biz sendikalarla birlikte bu farkındalığı ortaya koymak istiyoruz.Tüm paydaşlarla bu mücadeleyi başlatacağız".

(ÖZ/ŞEB)FOTOĞRAFLI

 

 

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