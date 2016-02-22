Kamu-sen Ombudsman’a Çağrıda Bulundu:

“SAĞLIK BAKANLIĞINDAKİ YASALARA AYKIRI MÜNHALİN İVEDİLİKLE ÖNÜNE GEÇİLMELİ”

Lefkoşa, 22 Şubat 16 : Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Sağlık Bakanlığı’nın Kamu Hizmeti Komisyonu’nu saf dışı bırakarak münhal açtığını savunarak, bu durumun Anayasa ve yasalara aykırı olduğunu belirtti ve Ombudsman’ı göreve çağırdı.

Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş, Sağlık Bakanlığı’nda açılan münhallarle ilgili Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’ya yazdığı yazıyı kamuoyu ile paylaştı.

Özkardaş, Sağlık Bakanlığı’nın Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı 112 Kontrol Komuta Merkezi ve 112 istasyonlarda, Radyoloji Servisi ve Hemodiyaliz servislerinde görevlendirilmek üzere “geçici işçi” statüsünde eleman alımı için münhal ilan ettiğini kaydetti.

Toplam 14 münhalın 8’inin “İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik)”, 4’ünün “Tıbbi Görüntüleme Teknikeri ve Radyografer veya Radyoterapi Teknikeri”, 2’sinin de “Hemodiyaliz Teknikerliği” için açıldığını ifade eden Özkardaş, şöyle devam etti:

“Belirtilen münhal iki basamaklı olup, Sağlık Bakanlığı tarafından bugün düzenlenecek Anayasa Alt Düzey seviyesindeki test sınavından başarılı olanların 24 Şubat tarihinde yine Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulacak ‘Sınav Komisyonu’ adı altındaki kişilerce sözlü sınava tabi tutulmaları şeklinde gerçekleşecektir.

6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası madde 7, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve istihdam şekillerini ayrıntılı şekilde incelemiştir ve işbu maddenin 2. fıkrasının son paragrafında ‘işçi statüsü’ eli ile yürütülecek hizmetlerin ancak üst paragraflarda belirtilen görevleri yerine getiren kişilerin dışında kalanları anlattığı açıkça belirtilmiştir.”

Özkardaş, ilan edilen münhalların “Sürekli Personel” statüsü ile sağlık hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevlere atanan sağlık çalışanları tarafından yürütülen görevler olduğuna işaret ederek, yine 7. maddenin 4. fıkrasının “Bakanlık ve Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında, yukarıda belirtilen istihdam şekilleri ile Kamu Görevlileri Yasasında belirtilen istihdam şekilleri dışında istihdam yapılamaz” dediğini kaydetti.

Özkardaş, Ombudsman’a yazdığı yazıya şöyle devam etti:

“Kamu hizmetlerinin etkinlik ve verimlilikle yerine getirilmesini sağlamak üzere, kamu görevlilerinin atanmalarını, onaylanmalarını, sürekli ve emeklilik hakki kazandıran kadrolara yerleştirilmelerini, terfilerini, nakillerini, çekilmiş sayılmalarını (istifa), emekliye sevklerini, azil ve görevden geçici olarak uzaklaştırılmaları da dahil tüm disiplin işlemlerinin, tarafsız ve bağımsız bir organ Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılması yasal zorunluluktur.

53/1983 sayılı Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası Komisyonun görevlerini de tek tek belirtmiş ve öngörülen tüm sınavların Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacağını açıkça hükme bağlamıştır.

6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası md. 56 kadroları belirtmiş ve 57. madde ise yasal kadrosu bulunmadan kamu sağlık çalışanının çalıştırılamayacağını ve hizmet koşulları belirlenmeyen kadrolara atama yapılamayacağını belirtmiştir.

Ancak izah edilen tüm mevzuata rağmen, kim oldukları, neye göre belirlenerek bir araya geldikleri belli olmayan kişilerce oluşturulan ve/veya oluşturulacak olan Sağlık Bakanlığı Sınav Komisyonu, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun münhasır yetkisine giren bir alanda kendini tamamen hukuk dışı olarak yetkilendirmiştir. Devamla Sağlık Bakanlığı, açıklamış olduğu münhal başvurusunun hukuk dışılığının bahanesi olarak ise ilgili kadroların teşkilat yasasında yer almadığını öne sürmüşlerdir. Bahsi geçen kadrolara olan ihtiyaç yakın zamanda doğmuş değildir. Sayılanlar arasında Personel Dairesi’nden teyit ettiğimiz 2 Radyoterapist IV. Derece boştur.”

Özkardaş, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun görev alanına giren bir konuda saf dışı bırakıldığını savunarak, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek münhal ve sınavın yetki gaspı olduğunu öne sürdü.

Özkardaş, gerek Anayasa gerekse ilgili yasalara aykırı olan bu münhalın önüne geçilmesinin elzem olduğuna işaret ederek, “Bu durum görmezden gelinirse, artık tüm bakanlıkların kendi hukuk dışı ‘Sınav Komisyonları’ ile personel istihdam etmelerine zemin hazırlanmış olacaktır ve tarafsızlık ilkesi derinden yara alacaktır” dedi.

(EMR/GUR)