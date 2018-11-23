Kamu-sen, Kamuda Yetkili Üç Sendika Adına , Hayat Pahalılığını Donduran Kararnamenin İptali İçin Dava Açtı

Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Kamu Görevlileri Sendikası(Kamu-Sen), ekim, kasım aralık döneminde gerçekleşecek hayat pahalılığının maaşlara yansıtılmaması yönünde hükümet tarafından alınan kararın Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle, yasa gücünde kararnamenin iptali istemiyle dava dosyaladı.



İptal davası, kamuda yetkili Kamu-Sen, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş) ortak kararı ile Kamu-Sen tarafından açıldı.



Yüksek Mahkeme Mukayyitliğine yapılan başvurunun ardından basına açıklama yapan Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, söz konusu yasa gücünde kararnamenin; halkın alım gücü düşerken, çalışanların yasal haklarının budanması anlamına geldiğini söyledi.



Ekonomik krizlerle ilgili Anayasa’da açıklayıcı maddeler bulunduğunu belirten Kıdrışlıoğlu, ağır ekonomik krizlerde Bakanlar Kurulunun Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanması ve olağanüstü durum ilan etmesi gerektiğini ancak bu yönde henüz bir açıklama yapılmadığını söyledi.



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Haber ve fotoğraf: İbrahim Diran





