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Kamu-sen, Kadına Karşı Şiddeti Önleme Konferansı Düzenledi

Lefkoşa, 21 Kasım 18 (.): Kamu-Sen’in düzenlediği “Kadına Karşı Şiddeti Önleme Konferansı”nda konuşan Kamu-Sen Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Ayşe Özdemirağ, “Mobbinge, Aile içinde şiddete, Çocuk istismarına, şiddetin her türlüsüne Kamu-Sen olarak karşı olduğumuzu ve bununla mücadele edebilmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

Kamu-sen, Kadına Karşı Şiddeti Önleme Konferansı Düzenledi

Lefkoşa, 21 Kasım 18 (.): Kamu-Sen’in düzenlediği “Kadına Karşı Şiddeti Önleme Konferansı”nda konuşan Kamu-Sen Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Ayşe Özdemirağ, “Mobbinge, Aile içinde şiddete, Çocuk istismarına, şiddetin her türlüsüne Kamu-Sen olarak karşı olduğumuzu ve bununla mücadele edebilmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:18
Kamu-sen, Kadına Karşı Şiddeti Önleme Konferansı Düzenledi
Lefkoşa, 21 Kasım 18 (.): Kamu-Sen’in düzenlediği “Kadına Karşı Şiddeti Önleme Konferansı”nda konuşan Kamu-Sen Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Ayşe Özdemirağ, “Mobbinge, Aile içinde şiddete, Çocuk istismarına, şiddetin her türlüsüne Kamu-Sen olarak karşı olduğumuzu ve bununla mücadele edebilmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.
Sendika’dan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Özdemirağ, bu tarz sosyal sorumluluk seminerleri ve konferanslarla toplumu aydınlatmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Umarım bu yaptığımız çalışmalar toplum nezdinde de meyvelerini verir. Bu konferansı yapmamızda katkısı olan herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.
METİN ATAN 
Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da yaptığı konuşmada, “KKTC’de yaşanan acı gerçeklere parmak basmak ve bunları önleyebilmek adına” bu konferansları düzenlediklerini dile getirerek, “Ülkede ilk 3 kriminal unsur olarak trafik, uyuşturucu ve şiddet gözüküyor. Biz bunlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılabilmesi için yasa tasarısı sunmuştuk Meclis’e. Yeni tasarılar da sunacağız. Biz Kamu-sen olarak farkındalık yaratmak için gerekli çalışmaları yapacağımızın bilinmesini isterim” dedi.
FATMA ŞAHİN
Türkiye Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Şahin de bu mücadelede Kıbrıs’ta olmaktan gurur duyduklarını belirterek, “Şiddete neden olarak sorunları tespit ederek bu şiddetin önüne geçmeye çalışmak en önemli görevimizdir. Kadınların şiddete karşı korunması, şiddeti uygulayanların en ağır şekilde cezalandırılması için Hak-İş sürekli mücadele içindedir. Hak-İş’li kadınlar olarak insanların ayrımcılığa maruz kalmadığı bir dünya arzuluyor ve saygılar sunuyorum” ifadesini kullandı.
ZEKİ ÇELER 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise konuşmasında; “Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Dairemiz hayata geçecek. Bunu hayata geçirirken dairenin tek başına çalışabilmesi mümkün değil. Bütün kurum ve kuruluşların hep birlikte iş birliği içerisinde olmamız gerekiyor. Ülkemizde çok farklı vakalar yaşıyoruz. Oluşabilecek herhangi bi vakayı oluşmadan bilip önüne geçmemiz gerekiyor. Bu tarz olaylar etrafınızda yaşanıyorsa bize mutlaka ulaşın. Alo183 hattı yıllardır yürürlükte fakat toplum bunun tam olarak farkında değil” diye konuştu.
Çeler “Şiddeti önlemenin en önemli yolu eğitimdir. Şiddeti engellemek hepimizin görevidir. Bakanlık olarak öncelik olarak bizim, sonra da bütün vatandaşların duyarlı olması gerekir. En kısa zamanda yapılacak olan eğitim çalışmalarıyla bu tarz eğilimleri ortadan kaldıracağız” dedi.
(HÖ)        FOTOĞRAFLI
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