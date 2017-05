Kamu-sen’in 42’nci Yıldönümü…

MECLİS BAŞKANI SİBER KAMU-SEN HEYETİNİ KABUL ETTİ

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası(Kamu Sen)’den bir heyet, Kamu-Sen’in kuruluşunun 42’inci yıldönümü vesilesiyle Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’i kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, ülkede başarılı kurum ve kuruluşlara ihtiyaç duyulduğunu, görevin büyüklüğü ya da küçüklüğüne bakılmaksızın görevleri her zaman layıkıyla yerine getirmek gerektiğini ifade etti.

Ancak, çalışma motivasyonu arttırıcı, çalışma barışını kollayan, sosyal adalete önem veren ve verimi ön planda tutan çalışmalarla daha ileriye gidilebileceğini kaydeden Siber, “42 yılın geçmiş tecrübelerinden yararlanarak, önümüzdeki yıllarda gerek sosyal alanda gerek ise ana sorumluluğunuz olan alanlarda güzel işlere imza atmanızı diliyorum” dedi.

Sibel, “işbirliğini ve bu kurumsal iletişimi” geliştirme çağrısında bulundu.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, yasa çalışmalarında Meclis ile her zaman birlikte çalışmaya özen gösterdiklerini Kamu-Sen in her zaman barışçıl bir şekilde sosyal yaşama katkı koyma düşüncesiyle hareket ettiğini kaydetti.

Atan, sendikanın hafta boyu yer alacak kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında seminer ve balo da düzenleyeceklerini kaydetti.

