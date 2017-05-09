FLAŞ HABER

Büyük Vurgun

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Mayıs 2017 Salı 14:40

Kamu-sen’in 42’nci Yıldönümü…

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası(Kamu Sen)’den bir heyet, Kamu-Sen’in kuruluşunun 42’inci yıldönümü vesilesiyle Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’i kabul etti.

Kamu-sen'in 42'nci Yıldönümü…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

MECLİS BAŞKANI SİBER KAMU-SEN HEYETİNİ KABUL ETTİ

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası(Kamu Sen)’den bir heyet, Kamu-Sen’in kuruluşunun 42’inci yıldönümü vesilesiyle Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’i kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, ülkede başarılı kurum ve kuruluşlara ihtiyaç duyulduğunu, görevin büyüklüğü ya da küçüklüğüne bakılmaksızın  görevleri her zaman layıkıyla yerine getirmek gerektiğini ifade etti.

Ancak, çalışma motivasyonu arttırıcı, çalışma barışını kollayan, sosyal adalete önem veren ve verimi ön planda tutan çalışmalarla daha ileriye gidilebileceğini kaydeden Siber, “42 yılın geçmiş tecrübelerinden yararlanarak, önümüzdeki yıllarda gerek sosyal alanda gerek ise ana sorumluluğunuz olan alanlarda güzel işlere imza atmanızı diliyorum” dedi.

Sibel, “işbirliğini ve bu kurumsal iletişimi” geliştirme çağrısında bulundu.

ATAN

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, yasa çalışmalarında Meclis ile her zaman birlikte çalışmaya özen gösterdiklerini Kamu-Sen in her zaman barışçıl bir şekilde sosyal yaşama katkı koyma düşüncesiyle hareket ettiğini kaydetti.

Atan, sendikanın hafta boyu yer alacak kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında seminer ve balo da düzenleyeceklerini kaydetti.

(ID/ŞEB)  FOTOĞRAFLI

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KONSORSİYUM KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİNDE TOPLANIYOR KONSORSİYUM KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİNDE TOPLANIYOR
“köstebekgiller” Oyunu Sahnelenecek “köstebekgiller” Oyunu Sahnelenecek
Kktc Üniversiteleri Tanıtım Konsorsiyumu Toplantısı 23 Mayıs’ta Kktc Üniversiteleri Tanıtım Konsorsiyumu Toplantısı...
3. Cumhurbaşkanı Eroğlu Antalya’da 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu Antalya’da
BKP: “Din Kültür Ve Ahlak Bilgisi Dersi Seçmeli Ders Olmalı” BKP: “Din Kültür Ve Ahlak Bilgisi Dersi Seçmeli...
MTG Ve GAÜ Çetinkaya’ya Arazi Tahsis Edildi MTG Ve GAÜ Çetinkaya’ya Arazi Tahsis Edildi
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

KONSORSİYUM KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİNDE...

Haberi Oku