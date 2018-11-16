Kamu-sen’den “kadına Yönelik Şiddeti Önleme” Ve “çocuk İstismarının Etkileri” Konferansları

Lefkoşa, 16 Kasım 18 (.): Kamu-Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri, Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Ayşe Özdemirağ, “Kadına Yönelik Şiddeti Önleme” ve “Çocuk İstismarının Etkileri” başlıklı konferanslar düzenleneceğini açıkladı.Özdemirağ yaptığı açıklamada, konferansların son dönemlerde toplumun kanayan yarası olan Kadına Karşı Şiddet ve Çocuk İstismarı hakkında psikolojik, sosyolojik olarak topluma yansımalarını ve hukuksal boyutlarının anlatılmasıyla birlikte çözüm...



Lefkoşa, 16 Kasım 18 (.): Kamu-Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri, Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Ayşe Özdemirağ, “Kadına Yönelik Şiddeti Önleme” ve “Çocuk İstismarının Etkileri” başlıklı konferanslar düzenleneceğini açıkladı.

Özdemirağ yaptığı açıklamada, konferansların son dönemlerde toplumun kanayan yarası olan Kadına Karşı Şiddet ve Çocuk İstismarı hakkında psikolojik, sosyolojik olarak topluma yansımalarını ve hukuksal boyutlarının anlatılmasıyla birlikte çözüm yollarının belirlenmesi için toplum genelinde nelerin yapılabileceğini belirlemek, şiddet içeren davranış şekillerini değiştirmek ve bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla yapılacağını kaydetti.

Konferanslar 19 ve 21 Kasım tarihlerinde, Kamusen Konferans Salonunda yer alacak.

19 Kasım’daki Konferansa Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış ve Av.Sevilay Yıldırımer, 21 Kasım’daki konferansa ise Prof. Dr. Betül Ulukol ve Av.Betül Ciyaslıoğlu katılacak.

Konferanslar saat 14.00’da başlayacak.

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