banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96799
ALTIN
230.671
DOLAR
5.9041
STERLİN
7.5746
EURO
6.7738
Tarım Dairesi gıda analiz sonuçları
5 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI
Koruçam’da yangın
KORUÇAM’DA YANGIN 
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
İdris: Üniversitenin iznini iptal ettik
İDRİS: ÜNİVERSİTENİN İZNİNİ İPTAL ETTİK
banner282
Flaş Haber
Lefkoşa'da uyuşturucu
Kapat

Kamu-sen’den Hükümete Eleştiri

Lefkoşa, 10 Ağustos 18 (.): Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası(Kamu-Sen), TL’deki değer kaybı karşısında Hükümeti herhangi bir müdahalede bulunmamakla suçladı.

Kamu-sen’den Hükümete Eleştiri

Lefkoşa, 10 Ağustos 18 (.): Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası(Kamu-Sen), TL’deki değer kaybı karşısında Hükümeti herhangi bir müdahalede bulunmamakla suçladı.

10 Ağustos 2018 Cuma 10:46
Kamu-sen’den Hükümete Eleştiri
Lefkoşa, 10 Ağustos 18 (.): Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası(Kamu-Sen), TL’deki değer kaybı karşısında Hükümeti herhangi bir müdahalede bulunmamakla suçladı.

Kamu-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, “İğneden ipliğe zam furyası devam ederken ülkeyi yönetenlerin her şeyi sessiz sessiz seyretmesi ve hiçbir müdahale dahi edememesi düşündürücüdür” dedi.  

Periyodik önlemler alınabileceği savunulan açıklamada, “Vatandaşın kira ile oturdukları evleri sabit bir kur tespit edebilir ya da TL’ye çevrilebilir, bunlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılabilir. Okullarda dövizle olan öğrenim borcu belli bir kurda tutulabilir. Yasa gücü kararnameyle, ekonomi ile ilgili gerekli kararlar alınmalı ve bu iradeyi ortaya koymalıdırlar” denildi.

(ID/HÖ)

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefke Şenlikleri Ralli Sprinti Yarın...
Lefke Şenlikleri Ralli Sprinti Yarın...
Bakanlar Kurulu Toplanıyor
Bakanlar Kurulu Toplanıyor
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Girne Tenis Akademisi’ni Kabul Etti
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Girne Tenis Akademisi’ni Kabul Etti
Pegasus Havayolları, Kktc-diyarbakır Seferlerine Başlıyor
Pegasus Havayolları, Kktc-diyarbakır Seferlerine Başlıyor
Gaü, Döviz Kurundaki Artışa Karşı Önlem Aldığını Açıkladı
Gaü, Döviz Kurundaki Artışa Karşı Önlem Aldığını Açıkladı
Belediye ve köylerin altyapı yatırımlarına katkı projesi anlatıldı
Belediye ve köylerin altyapı yatırımlarına katkı projesi anlatıldı
Akıncı: “Çevrenin kirletilmemesi ve korunması yaşam biçimi haline getirilmeli...“
Akıncı: “Çevrenin kirletilmemesi ve korunması yaşam biçimi haline getirilmeli...“
Erenköy Direnişi Milli Bilinç ve Şehitleri Anma İzci Kampı, 4’üncü kez yapıldı
Erenköy Direnişi Milli Bilinç ve Şehitleri Anma İzci Kampı, 4’üncü kez yapıldı
Tarım Dairesi gıda analiz sonuçları
Tarım Dairesi gıda analiz sonuçları
Paşaköy Ve Gaziköy’deki Kiliselerin Bakım Ve Onarım Çalışmalarına Eylülde Başlanıyor
Paşaköy Ve Gaziköy’deki Kiliselerin Bakım Ve Onarım Çalışmalarına Eylülde Başlanıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim