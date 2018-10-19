Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Kamu Görevliler Sendikası (Kamu-Sen) Cilt ve yara bakım semineri düzenledi. Sendikadan verilen bilgiye göre, Türkiye Yara Bakım ve Doku Onarımı Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Karadağ, Prof. Dr. Mustafa Deveci ve Prof.Dr. Tuğbay Tuğ’un konuşmacı olarak katıldığı seminere, Kamu-Sen üyeleri yanında dıştan da katılım oldu.Tam gün süren seminerde, yara bakımı ilgili tüm konular hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Katılımcılara seminer bitiminde katılım belgesi...



Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Kamu Görevliler Sendikası (Kamu-Sen) Cilt ve yara bakım semineri düzenledi.

Sendikadan verilen bilgiye göre, Türkiye Yara Bakım ve Doku Onarımı Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Karadağ, Prof. Dr. Mustafa Deveci ve Prof.Dr. Tuğbay Tuğ’un konuşmacı olarak katıldığı seminere, Kamu-Sen üyeleri yanında dıştan da katılım oldu.

Tam gün süren seminerde, yara bakımı ilgili tüm konular hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Katılımcılara seminer bitiminde katılım belgesi verildi.

Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, seminerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, vücuttaki yaralar ve bakımının sağlıkta önemli yer tuttuğuna, iyileşme süreci uzamış yaraların bireyleri ve aileyi olumsuz etkilediğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Yaraların iyileşmesi doğru yöntemin uygulanmasıyla mümkün olacaktır. Bu nedenle Tıpta doğru gelişmeleri, hızla gelişen bilimsel verileri takip etmek ve bunları uygulamalarımızda kullanmak önemlidir. Yaranın iyileşmesi hastanın yaşam kalitesine doğrudan etki etmektedir. Yaşam kalitesinin artırılması için güncel bilgilerin iş hayatında kullanılması elzemdir"

(ÖK)

