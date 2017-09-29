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29 Eylül 2017 Cuma 15:40

Kamu-sen: “bazı Yasa Tasarılarının Daha İvedilikle Ele Alınması Zarureti Var”

Kamu–Sen&nbsp; Başkanı&nbsp; Metin Atan, 3 aylık tatilin ardından 4 Ekim’de ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Cumhuriyet Meclisi’nde gerek kamu&nbsp; sektörü&nbsp;&nbsp; gerekse&nbsp; kamu&nbsp; sektörü&nbsp; dışındaki&nbsp; diğer&nbsp; sektörlerde&nbsp; yaşanan&nbsp; birçok&nbsp; sorun&nbsp; ve&nbsp; sıkıntıların&nbsp; aşılabilmesi&nbsp; adına&nbsp; yasallaşmayı&nbsp; bekleyen&nbsp; bir çok&nbsp; yasa&nbsp; tasarısı&nbsp; ve&nbsp; önerisinin&nbsp; bulunduğunu kaydederek, bazı&nbsp; yasa&nbsp; tasarılarının&nbsp; daha&nbsp; ivedilikle&nbsp; ele&nbsp; alınarak&nbsp;&nbsp;&nbsp; yasallaşması&nbsp; zarureti&nbsp; bulunduğunu ifade etti.

Kamu-sen: 'bazı Yasa Tasarılarının Daha İvedilikle Ele Alınması Zarureti Var”
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Lefkoşa, 29 Eylül 17 (.): Kamu–Sen  Başkanı  Metin Atan, 3 aylık tatilin ardından 4 Ekim’de ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Cumhuriyet Meclisi’nde gerek kamu  sektörü   gerekse  kamu  sektörü  dışındaki  diğer  sektörlerde  yaşanan  birçok  sorun  ve  sıkıntıların  aşılabilmesi  adına  yasallaşmayı  bekleyen  bir çok  yasa  tasarısı  ve  önerisinin  bulunduğunu kaydederek, bazı  yasa  tasarılarının  daha  ivedilikle  ele  alınarak    yasallaşması  zarureti  bulunduğunu ifade etti.

Atan, yazılı açıklamasında, Engellileri  Koruma, Rehabilite  ve İstihdam  Yasası,  Özel  Eğitim  Yasası, Üst  Kademe  Yöneticiliği  Yapan  Kamu  Görevlilerinin  Atanması  Hakkındaki  Yasa  Tasarısı  ve  Engellilerin  Haklarına  İlişkin  Sözleşmenin  Onaylanmasına  İlişkin  Yasanın ivedilikle  hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, Geçici  Personel  Yasa  Önerisi,  Bakanlıkların  Kuruluş  İlkeleri  Yasa  Önerisi, Kamu  Çalışanlarının  Aylık  Maaş  ve  Diğer  Ödeneklerinin  Düzenlenmesi  Yasa  Önerisi, Finansal  Kiralama, Faktöring  ve  Finansman  Şirketleri  Yasa  Tasarılarının da benzer durumda olduğunu dile getirdi.

“YASA  TASARILARI ÜZERİNDE  HALA  BAZI  NOKTALARDA  EKSİKLİKLER VAR”

Bu  yasa  tasarıları  üzerinde  hala  bazı  noktalarda  eksiklikler  olduğunu  savunan Atan, bu  eksiklikleri  ortadan  kaldırmak  yönünde  uyarıda  bulunmak  ve  bu  eksikliklerin  neticesinde  ileride  yaşanması  kuvvetle  muhtemel  karmaşa  ve  sorunlarla  karşı  karşıya  kalmamak  adına  tüm  paydaşların  da  öneri,  görüş  ve  tespitlerinin  mutlak  surette  alınarak   onaylanmak  üzere meclise gönderilmesi  gerektiğini söyledi.

Kamu – Sen’in  yasa  çalışmaları, önerileri  ve  tasarıları  üzerine  her  türlü  katkıyı  koyduğu  ve  koymaya  devam    edeceğini  kaydeden Atan, Kamu – Sen’in  devam  eden  bu  yasa  çalışmaları  süreci  içerisinde  ve  her  noktasında  görmüş  oldukları  eksiklik  ve  yanlışlıkların  giderilmesi  adına  gerekli  ikaz  ve  telkinleri  yapacağını belirtti.

Atan, ikaz  ve  önerilerinin  dikkate  alınmadığı, “ben  yaparım  olur”  noktasında  yapılmaya  veya  dayatılmaya  çalışılan  her  konu  ve  noktada gerekli  açıklama  ve  paylaşımın  kamuoyuna  yapılmasından geri  durmayacaklarını ifade etti.

(UG/HA)

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