Kamu-sen: “bazı Yasa Tasarılarının Daha İvedilikle Ele Alınması Zarureti Var”

Kamu–Sen Başkanı Metin Atan, 3 aylık tatilin ardından 4 Ekim’de ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Cumhuriyet Meclisi’nde gerek kamu sektörü gerekse kamu sektörü dışındaki diğer sektörlerde yaşanan birçok sorun ve sıkıntıların aşılabilmesi adına yasallaşmayı bekleyen bir çok yasa tasarısı ve önerisinin bulunduğunu kaydederek, bazı yasa tasarılarının daha ivedilikle ele alınarak yasallaşması zarureti bulunduğunu ifade etti.

Lefkoşa, 29 Eylül 17 (.): Kamu–Sen Başkanı Metin Atan, 3 aylık tatilin ardından 4 Ekim’de ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Cumhuriyet Meclisi’nde gerek kamu sektörü gerekse kamu sektörü dışındaki diğer sektörlerde yaşanan birçok sorun ve sıkıntıların aşılabilmesi adına yasallaşmayı bekleyen bir çok yasa tasarısı ve önerisinin bulunduğunu kaydederek, bazı yasa tasarılarının daha ivedilikle ele alınarak yasallaşması zarureti bulunduğunu ifade etti.

Atan, yazılı açıklamasında, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası, Özel Eğitim Yasası, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkındaki Yasa Tasarısı ve Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasına İlişkin Yasanın ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, Geçici Personel Yasa Önerisi, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasa Önerisi, Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasa Önerisi, Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarılarının da benzer durumda olduğunu dile getirdi.

“YASA TASARILARI ÜZERİNDE HALA BAZI NOKTALARDA EKSİKLİKLER VAR”

Bu yasa tasarıları üzerinde hala bazı noktalarda eksiklikler olduğunu savunan Atan, bu eksiklikleri ortadan kaldırmak yönünde uyarıda bulunmak ve bu eksikliklerin neticesinde ileride yaşanması kuvvetle muhtemel karmaşa ve sorunlarla karşı karşıya kalmamak adına tüm paydaşların da öneri, görüş ve tespitlerinin mutlak surette alınarak onaylanmak üzere meclise gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Kamu – Sen’in yasa çalışmaları, önerileri ve tasarıları üzerine her türlü katkıyı koyduğu ve koymaya devam edeceğini kaydeden Atan, Kamu – Sen’in devam eden bu yasa çalışmaları süreci içerisinde ve her noktasında görmüş oldukları eksiklik ve yanlışlıkların giderilmesi adına gerekli ikaz ve telkinleri yapacağını belirtti.

Atan, ikaz ve önerilerinin dikkate alınmadığı, “ben yaparım olur” noktasında yapılmaya veya dayatılmaya çalışılan her konu ve noktada gerekli açıklama ve paylaşımın kamuoyuna yapılmasından geri durmayacaklarını ifade etti.

(UG/HA)