Kamu-sen Başkanı Atan, Yarınki Eyleme Katılım Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 6 Eylül 18 (.): Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, yarın düzenleyecekleri eyleme katılım çağrısı yaptı.
“Dövizin artması kaynaklı olarak arka arkaya gelen zamların had safhaya ulaşmasıyla halkın dayanacak gücü kalmadı” diyen Metin Atan şunları kaydetti:
“Toplumsal patlamanın eşiğine gelindi. Bu nedenle yapılan zamlara tepki koymak amacıyla Kamu-Sen olarak yarın saat 19.00’da Başbakanlık önünde Hür-İş Federasyonu’na bağlı sendikalarla birlikte ‘Mutfak Ateşi’ adı altında eylem yapılacaktır. Duyarlı tüm vatandaşların yapılacak olan bu eyleme katılmalarını istiyoruz.”
(GÜL)
“Dövizin artması kaynaklı olarak arka arkaya gelen zamların had safhaya ulaşmasıyla halkın dayanacak gücü kalmadı” diyen Metin Atan şunları kaydetti:
“Toplumsal patlamanın eşiğine gelindi. Bu nedenle yapılan zamlara tepki koymak amacıyla Kamu-Sen olarak yarın saat 19.00’da Başbakanlık önünde Hür-İş Federasyonu’na bağlı sendikalarla birlikte ‘Mutfak Ateşi’ adı altında eylem yapılacaktır. Duyarlı tüm vatandaşların yapılacak olan bu eyleme katılmalarını istiyoruz.”
(GÜL)