Kamu-sen Başkanı Atan, Yarınki Eyleme Katılım Çağrısı Yaptı





Lefkoşa, 6 Eylül 18 (.): Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, yarın düzenleyecekleri eyleme katılım çağrısı yaptı.“Dövizin artması kaynaklı olarak arka arkaya gelen zamların had safhaya ulaşmasıyla halkın dayanacak gücü kalmadı” diyen Metin Atan şunları kaydetti:“Toplumsal patlamanın eşiğine gelindi. Bu nedenle yapılan zamlara tepki koymak amacıyla Kamu-Sen olarak yarın saat 19.00’da Başbakanlık önünde Hür-İş Federasyonu’na bağlı sendikalarla birlikte ‘Mutfak Ateşi’ adı altında eylem yapılacaktır. Duyarlı tüm vatandaşların yapılacak olan bu eyleme katılmalarını istiyoruz.”(GÜL)