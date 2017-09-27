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27 Eylül 2017 Çarşamba 09:48

Kamu-sen Başkanı Atan: “asgari Ücret Yeniden Belirlenmeli”

Kıbrıs&nbsp; Türk&nbsp; Kamu&nbsp; Görevlileri&nbsp; Sendikası&nbsp; ( KAMU – SEN )&nbsp; Başkanı&nbsp; Metin&nbsp; Atan, temmuz&nbsp; ayından&nbsp; itibaren&nbsp; yürürlükte&nbsp; olan&nbsp; asgari&nbsp; ücretin,&nbsp; günün&nbsp; koşulları&nbsp; ve&nbsp; şartları&nbsp; dikkate&nbsp; alınarak&nbsp; yeniden&nbsp; belirlenmesi&nbsp; gerektiğini belirtti.

Kamu-sen Başkanı Atan: 'asgari Ücret Yeniden Belirlenmeli”
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Lefkoşa, 27 Eylül 17 (.): Kıbrıs  Türk  Kamu  Görevlileri  Sendikası  ( KAMU – SEN )  Başkanı  Metin  Atan, temmuz  ayından  itibaren  yürürlükte  olan  asgari  ücretin,  günün  koşulları  ve  şartları  dikkate  alınarak  yeniden  belirlenmesi  gerektiğini belirtti.

Hükümeti Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplantıya çağırmaya davet eden Atan, komisyonun toplanması  yönünde  girişim  yapılmaması  halinde  her  türlü  eylem  ve  açıklamalarının  sertleşerek  devam  edeceğini kaydetti.

Yazılı bir açıklama yapan Atan, asgari ücretin emekçinin yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum ettiğini, iş yaşamını dinamitlendiğini, sosyal devlet  anlayışının  ortadan  kaldırıldığını  ve  ülkedeki   gelir  dağılımı  adaletsizliğini  pekiştirdiğini savundu.

Asgari  Ücret  Yasası’nın  yıl  içerisinde  Asgari  Ücret  Tespit  Komisyonu’nun  üç  kez  toplanmasına  olanak  verdiğini  hatırlatan Atan, bu imkanın kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk Sanayi  Odası  Başkanı Mustafa  Kaymak’ ın Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanı  Ersan  Saner’i  ziyareti sırasında, asgari  ücret konusunda  “talihsiz  bir  açıklama” yaptığını savunan Atan, Bakan Saner’i  söz konusu açıklamalara   ilişkin görüş  ve  düşüncelerini  kamuoyuna  açıklaya  davet  etti.

(GÖZ/ŞEB)

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