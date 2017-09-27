Kamu-sen Başkanı Atan: “asgari Ücret Yeniden Belirlenmeli”

Lefkoşa, 27 Eylül 17 (.): Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ( KAMU – SEN ) Başkanı Metin Atan, temmuz ayından itibaren yürürlükte olan asgari ücretin, günün koşulları ve şartları dikkate alınarak yeniden belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Hükümeti Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplantıya çağırmaya davet eden Atan, komisyonun toplanması yönünde girişim yapılmaması halinde her türlü eylem ve açıklamalarının sertleşerek devam edeceğini kaydetti.

Yazılı bir açıklama yapan Atan, asgari ücretin emekçinin yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum ettiğini, iş yaşamını dinamitlendiğini, sosyal devlet anlayışının ortadan kaldırıldığını ve ülkedeki gelir dağılımı adaletsizliğini pekiştirdiğini savundu.

Asgari Ücret Yasası’nın yıl içerisinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üç kez toplanmasına olanak verdiğini hatırlatan Atan, bu imkanın kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak’ ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’i ziyareti sırasında, asgari ücret konusunda “talihsiz bir açıklama” yaptığını savunan Atan, Bakan Saner’i söz konusu açıklamalara ilişkin görüş ve düşüncelerini kamuoyuna açıklaya davet etti.

(GÖZ/ŞEB)