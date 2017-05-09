Kamu-sen 42. Yılını Etkinliklerle Kutluyor

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), kuruluşunun 42. Yıldönümü nedeniyle etkinlikler düzenliyor.

Atatürk büstüne çelenk bırakılması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan etkinliklere, Dr. Fazıl Küçük’ün anıt kabrinin ziyaret edilmesi ve çelenk konulmasıyla devam edildi.

Daha sonra görev başında trafik kazası geçirerek şehit olan eski sendikalıların kabrine çelenk konuldu, dualar okunarak saygı duruşunda bulunuldu.

Anma programı, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarına çelenk bırakılmasıyla tamamlandı.

Kamu-Sen, 18 Mayıs’a kadar devam edecek 42. Yıldönümü Etkinlikleri çerçevesinde 13 Mayıs’ta saat 19:00’da Dome Hotel’de Dayanışma Balosu ve 15 Mayıs’ta 11:00-15:00 saatleri arasında Lefkoşa AKM’de “Etkili İletişim ve Kişisel Gelişim” konulu Seminer düzenleyecek.

Yönetim Kurulu üyelerine 16 Mayıs’da “Hitabet” konusunda ve 17 Mayıs’ta da “Motivasyon ve Hedef Belirleme” konularında eğitim verilecek. Eğitimler 16.00-19.00 saatleri arasında olacak.

Kamu-Sen son olarak da 18 Mayıs’ta Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezi’nde saat: 13.30-17:30 arasında“Etkili İletişim ve Kişisel Gelişim” konulu seminer düzenleyecek.

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