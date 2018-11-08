Kamu-iş, Kamu-sen Ve Ktams Hayat Pahalılığının Durdurulmasına Karşı Grev Dahil Ortak Mücadele Etme Kararı Aldı

Lefkoşa, 8 Kasım 18 : Kamuda yetkili sendikalar Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 3 aylık hayat pahalılığı ödeneğinin uygulanmaması kararına karşı grev dahil ortak mücadele etme kararı aldığını açıkladı.

Üç sendika tarafından yapılan ortak açıklamada, hükümetin antidemokratik şekilde, 3 aylık hayat pahalılığının maaşlara yansıtılmaması yönünde hayata geçirdiği yasa gücünde kararnameye karşı üç sendikanın grev dahil ortak mücadele verme kararı aldığı kaydedildi.Ortak açıklamada, konuyla ilgili yarın saat 11.00’de Kamu-Sen binasında basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.(ID/SEL)