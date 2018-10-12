Kamu-iş İle Akdeniz Karpaz Üniversitesi Arasında Protokol

Lefkoşa, 12 Ekim 18 (.): Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ile Akdeniz Karpaz Üniversitesi arasında özel burs protokolü imzalandı.



Kamu-İş’ten yapılan açıklamaya göre, protokole, Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ile Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Nesip Öğün imza koydu.



Protokole göre, sendika üyeleri ve sendika üyelerinin 1.dereceden aile fertleri, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin Ön Lisans ve Lisans programlarında (Hukuk programı hariç) yüzde 60, Yüksek Lisans ve Hukuk Programı için yüzde 50 indirim alabilecek.



(FEZ) FOTOĞRAFLI