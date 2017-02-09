Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Şubat 2017 Perşembe 13:14

Kamu-iş: “devlet Dairelerine Görevlendirilen Cypfruvex Ve Tük Personelin Özlük Hakkı Ve Fazla Mesai Sorunu Çözüldü”

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Bakanlar Kurulu kararları ile devlet dairelerine görevlendirilen Cypfruvex ve Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) çalışanlarının, özlük hakları ve fazla mesaileriyle ilgili sorunun çözüldüğünü açıkladı.

Kamu-iş: 'devlet Dairelerine Görevlendirilen Cypfruvex Ve Tük Personelin Özlük Hakkı Ve Fazla Mesai Sorunu Çözüldü”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 9 Şubat 17 : Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Bakanlar Kurulu kararları ile devlet dairelerine görevlendirilen Cypfruvex ve Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) çalışanlarının, özlük hakları ve fazla mesaileriyle ilgili sorunun çözüldüğünü açıkladı.

Kamu-İş Başkanı Sami Dilek konuyla ilgili yazılı açıklamasında, devlet kurumlarına görevlendirilen Cypfruvex ve TÜK çalışanlarının 2008’den bu yana özlük haklarından, fazla mesai ödeneklerinden ve işlerinin özelliklerine göre hakları olan tahsisatlardan mağdur şekilde çalıştırıldıklarını belirtti.

Bu konuda Kamu-İş Genel Danışmanı Hasan Değirmencioğlu’nun Bütçe Dairesi Müdürü Cengiz Çoli ile çalışma yaptığını belirten Sami Dilek, bu çalışma sonucu, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın da onayıyla sorunun çözüldüğünü anlattı.

Dilek, yayımlanan genelgeyle ilgili personele özlük haklarının, fazla mesailerinin ve işlerinin özelliğine göre hak ettikleri tahsisatların ödeneceğini belirterek, sürece katkı koyan Bütçe Dairesi Müdürü Çoli ile Maliye Bakanı Denktaş’a teşekkür etti.

(DOĞ/GÜL)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKINCI: “’MÜZAKERE EDİLMESİN, ARTIK MASA DEVRİLSİN’ SÖYLEMİ HALKIN BANA VERDİĞİ GÖREVLE UYUŞMAZ” AKINCI: “’MÜZAKERE EDİLMESİN, ARTIK MASA DEVRİLSİN’...
6 Saat Elektrik Yok 6 Saat Elektrik Yok
ÖZGÜRGÜN: `DEMOKRASİ İÇİN BASIN ELZEM` ÖZGÜRGÜN: `DEMOKRASİ İÇİN BASIN ELZEM`
Saner, İİT’nin “Aile Değerlerini Ve Evlilik Müessesesini Koruma” Konulu Toplantısına Katıldı Saner, İİT’nin “Aile Değerlerini Ve Evlilik...
BU SAHTEKARLIĞA DİKKAT! BU SAHTEKARLIĞA DİKKAT!
Hava Önümüzdeki Günlerde 5 Derece Soğuyacak Hava Önümüzdeki Günlerde 5 Derece Soğuyacak
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

AKINCI: “’MÜZAKERE EDİLMESİN, ARTIK MASA...

Haberi Oku