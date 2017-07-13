“kamu İhale (değişiklik) Yasa Tasarısı” Komitede Görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü. Komite, yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.

Lefkoşa, 13 Temmuz 17 : Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite, yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısında, UBP Milletvekili Başkanı Ersin Tatar, CTP Milletvekili Birikim Özgür ve DP Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve Merkez Bankası’ndan yetkililer katıldı.

(AK/FEZ)

