Kamu Hekimleri Ülke Genelinde Eylemde...

Kamu hekimlerinin örgütlü bulunduğu Tıp-İş, ülke genelindeki tüm devlet hastaneleri ve sağlık merkezlerinde olduğu gibi Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde de eylem yaptı.

TIP-İŞ BAŞKANI İNCİRLİ, GAZİMAĞUSA DEVLET HASTENESİ’NDE DE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

İNCİRLİ: “SAĞLIK KÖTÜ İDARECİLERİN ELİNDE HIRPALANIYOR”

Gazimağusa, 8 Mayıs 17 : Kamu hekimlerinin örgütlü bulunduğu Tıp-İş, ülke genelindeki tüm devlet hastaneleri ve sağlık merkezlerinde olduğu gibi Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde de eylem yaptı.

Aciller dışındaki tüm poliklinik ve ameliyat hizmetleri durdurulurken, hekimler mesai bitiminden sonra özel kliniklerde de sağlık hizmeti vermeyecek.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde görevli hekimler, bugün saat 11.15 sıralarında hastane önünde toplanarak pankart açtılar. Tıp-İş Başkanı Sıla Usar İncirli de, bir basın açıklaması okudu.

Pankartlarda “Hekim Yasası Hakkımız”, “Göç Yasasına Son”, “Taşeron Hekimliğe Hayır”, “Solunum Cihazına Yok, Mercedes’e Var”, “Patronlara Değil Halka Hizmet”, “Sağlık Özelleştirilemez” ifadeleri dikkat çekti.

İNCİRLİ

Tıp-İş Başkanı Sıla Usar İncirli basın açıklamasında, sağlığın ülkede kötü idarecilerin elinde giderek hırpalandığını ileri sürerek, hükümetlerin sağlık bütçesini giderek daralttığını, devletin hastaları ve hekimleri en zor anlarında yalnız ve çaresiz bıraktığını iddia etti.

Hükümetin, hastaneleri hekimsiz bırakmak için kolları sıvadığını savunan İncirli, “Hastaneler halkındır, ve hekimlerin yeri hastanelerdir. Hastaneler bizlerin evidir” dedi.

İncirli, toplumun en zor yıllarında liderlik yapmış hekimlere özlük haklarının verilmediğini, çalışma koşullarının giderek zorlaştırıldığını, eğitim haklarından yoksun bırakıldığını iddia etti.

Devletin en zor anlarında hekimleri ve hastaları yalnız bıraktığını ve solunum cihazı almadığını ileri sürerek; “Onlarca makam arabası alındı, bir araba fiyatıyla 3 solunum cihazı alınabilirdi, fiyakalı arabalar hayat kurtarmaz. Solunum cihazları ve hekimler hayat kurtarır” diye konuştu.

Hastanelerin hekimsiz bırakılmaya çalışıldığını iddia eden İncirli, yıllarca hekimlere hak ettikleri maaşların verilmediğini, mesai saatlerinden sonra çalışmalarına göz yumulduğunu, şimdi de mesai sonrası çalışmalarının yasadışı olduğunun söylendiğini kaydetti.

İncirli, kamu çalışanlarının yüzde 50’sinden fazlasının mesai sonrası dinlenme saatlerinde hayatlarını idame ettirmek için çalışmak zorunda bırakıldığını, bunun sebebinin ise “göç yasası” olduğunu ileri sürdü.

Tıp-İş Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümetin sağlığa yatırım yapmayarak, hastaneleri çökerterek, sağlığı özelleştirmeye çalıştığını da iddia etti.

İncirli, sağlığın sosyal devletin vermesi gereken bir hizmet olduğunu, özelleştirilemeyeceğini vurguladı.

Hekimlere yaraşır bir yasa istediklerini söyleyen İncirli, hekimlerin hiçbir zaman ikinci iş peşinde olmadıklarını ifade etti.

İncirli, insanların sağlığı için, hastanelerin hekimsiz kalmaması için eylem yaptıklarını vurgulayarak, ülke genelinde acil olanlar dışında poliklinik ve ameliyat hizmetlerinin verilmeyeceğini hatırlattı.

Tıp-İş Başkanı Sıla Usar İncirli, eylemin devam ettiği saatlerde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde böbrek nakli ameliyatının gerçekleştirilmekte olduğunu da açıkladı.

Mahkeme kararlarına saygılı olduklarını söyleyen İncirli, “Mahkemeler yurttaşları, hekimleri, altyapısı eksik, fiziki koşulları yetersiz, içinde ilaç bile bulunmayan hastanelere mahkum edin demiyor” dedi.

(YIL/SEL) FOTOĞRAFLI

Haber ve fotoğraf: Yılmaz Yakar