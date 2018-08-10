Kamu-Sen’den hükümete eleştiri

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası(Kamu-Sen), TL’deki değer kaybı karşısında Hükümeti herhangi bir müdahalede bulunmamakla suçladı.



Kamu-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, “İğneden ipliğe zam furyası devam ederken ülkeyi yönetenlerin her şeyi sessiz sessiz seyretmesi ve hiçbir müdahale dahi edememesi düşündürücüdür” dedi.



Periyodik önlemler alınabileceği savunulan açıklamada, “Vatandaşın kira ile oturdukları evleri sabit bir kur tespit edebilir ya da TL’ye çevrilebilir, bunlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılabilir. Okullarda dövizle olan öğrenim borcu belli bir kurda tutulabilir. Yasa gücü kararnameyle, ekonomi ile ilgili gerekli kararlar alınmalı ve bu iradeyi ortaya koymalıdırlar” denildi.