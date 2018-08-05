Kamu-Sen’den hemşirelere “destek“

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, Sağlık Bakanlığı’nın hemşirelerle ilgili yaklaşımını eleştirerek “Hemşirelerin haklarının budanması asla kabul edilemez” dedi.



İlgili bakanlıkların bu konudaki çalışmalarına karşı olduklarını ifade eden Atan “Sağlık çalışanlarının ek mesai ödemelerinin kesilmesi, kazanılmış hakların ortadan kaldırılması anlamındadır, bu da sağlık alanında büyük bir kaosa neden olacaktır” dedi.



Sağlık hizmetlerinde tasarruf yapılamayacağını savunan Atan, “Personel eksikliği nedeniyle hizmetlerin yerine getirilebilmesi için uygulanan fazla mesai uygulamasıyla bile aksaklıklar yaşanabilirken, bu hizmeti durdurmaya yönelik bu tür yaklaşımlar telafisi olmayacak sonuçlar doğuracaktır” uyarısında bulundu.



Maliye ve Sağlık Bakanlıklarını bu düşünceden vazgeçmesi çağrısında bulunan Metin Atan, önceliğin hemşire açığının kapatılması olması gerektiğine dikkat çekti ve “Yasaların öngördüğü hemşire sayısının tamamlanması, ek mesailerle bile tam anlamıyla verilemeyen hizmetlerin bu şekilde iyileştirilmesi” çağrısında bulundu.



Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın bu konuda atacağı yanlış adımlar karşısında bu alanda örgütlü sendikal hareketin gereğini yapacağını vurgulayan Metin Atan, Maliye Bakanlığı ve Kamu Hizmet Komisyonu’na da çağrı yaparak sağlık hizmetlerinde bulunan boş kadroların en kısa zamanda doldurulması için çalışma yapmaya davet etti