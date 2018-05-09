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Kamu-Sen’den Engelliler Haftası mesajı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), engellileri refah, mutlu ve bilinçli kılmanın, toplumun ve devletin asli görevlerinden olduğunu vurguladı.

Kamu-Sen’den Engelliler Haftası mesajı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), engellileri refah, mutlu ve bilinçli kılmanın, toplumun ve devletin asli görevlerinden olduğunu vurguladı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 15:53
Kamu-Sen’den Engelliler Haftası mesajı

“ENGELLİLERİ REFAH, MUTLU VE BİLİNÇLİ KILMAK TOPLUMUN VE DEVLETİN ASLİ GÖREVLERİNDENDİR”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), engellileri refah, mutlu ve bilinçli kılmanın, toplumun ve devletin asli görevlerinden olduğunu vurguladı.

Kamu-Sen’den 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, bu haftanın KKTC’de Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülke ile eş zamanlı değerlendirildiği belirtildi.

Bu hafta boyunca engellilerin sorunlarının tartışıldığını, sakatlığa neden olan etkenlerin açıklandığını ve bu etkenlerin ortadan kaldırılabilmesi için çareler arandığı kaydedilen açıklamada, Kamu-Sen’in,

Engelliler Haftası boyunca her gün ayrı bir sakatlık konusunu inceleyeceği duyuruldu.

Engelliler Haftası açılışının yarın yapılacağı belirtilen açıklamada, 16 Mayıs’ta da haftanın genel değerlendirmesinin yapılacağı kaydedildi.

“Bilinmelidir ki engellilerin de hayatlarını sürdürebilmeleri için, çalışmaları ve gelir sağlamaları gerekmektedir” denilen Kamu-Sen mesajında, herkese kazasız, sağlıklı ve duyarlı günler dilendi.
 

Son Güncelleme: 09.05.2018 19:12
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