Kamu-Sen’den akaryakıt ve elektrik zammına tepki

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), elektrik ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların geri alınması çağrısında bulundu.



Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıt ve elektrik fiyatlarına yapılan zamların, Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin yabancı para biriminden borç alan bazı kesimlerin batma noktasında geldiğini, bunun üzerine yapılan zamların asgari ücretliyi zora ve göçe zorladığını kaydetti.



Atan, “Bu zamların derhal geri çekilmesini talep ediyoruz” dedi.





