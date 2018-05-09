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Kamu-sen Yönetim Kurulu Belirlendi!

BAŞKANLIĞA METİN ATAN YENİDEN SEÇİLDİ

Kamu-sen Yönetim Kurulu Belirlendi!

BAŞKANLIĞA METİN ATAN YENİDEN SEÇİLDİ

09 Mayıs 2018 Çarşamba 08:42
Kamu-sen Yönetim Kurulu Belirlendi!


BAŞKANLIĞA METİN ATAN YENİDEN SEÇİLDİ
 Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen)’in 5 Mayıs’ta gerçekleşen olağan genel kurulunun ardından toplanan ilk yönetim kurulu toplantısında başkanlığa yeniden Metin Atan seçildi.

Kamu-Sen’den yapılan açıklamaya göre, pazartesi günkü yönetim kurulu toplantısında yetkili kurullarda görev dağılımı da şu şekilde gerçekleşti:

“Yönetim Kurulu; Metin Atan Genel Başkan, Özgür Kıdrışlıoğlu Genel Sekreter, Ali Kavas Mali Sekreter, Osman Yücelen Örgütlenme Sekreteri, Murat Çınaroğlu Eğitim Sekreter, Neval Dinamit Üye ve Sos. İşl. S., Melahat Arıklı Basın Yayın Sekreteri, Bünyamin Adaklı Sağlık Sekreteri, Ayşe Özdemirağ Toplumsal Cin. Eş. Sek., Seher Güneş Çevre Sekreteri, Ayşe Bilgehan Dışilişkiler Sekreteri, Neşe Serinsu ve Elif Özerol Genel Sekreter Yard., Burak Tuna Örgütlenme Sek.Yard., Ayşe Alkan Eğitim Sekreteri Yard., Gönül Arpa Üye ve Sos.İşl.S. Yard., Gözde Özakman Basın Yayın Sek. Yard., Hasan Erden Sağlık Sek. Yard., Alev Ecevit Top. Cin.Eş.Sek Yard., Hatice Akkuş Çevre Sek. Yard., Olcay Kutluol Dışil. Sek./Girne Böl. Bşk, Kemal Baysaloğlu Lefkoşa Bölge Bşk., Necla Misli Mağusa Böl. Bşk, Süleyman Kıbçak G/yurt bölge bşk., Mustafa Usluer İskele bölge bşk., Halit Kızılkanat Lefke bölge bşk, Mustafa Yaver, Hüseyin Karcı, Filiz Anıldı ve Gülten Tunç Gökel faal üye.

Denetleme Kurulu; Orhan Göre (Bşk), Elvan İlkhan (raporatör), Münür Gayi.

Disiplin Kurulu, Hasan Abakan (Bşk), Adem Abiç, Elif İlkhan”

 

Son Güncelleme: 09.05.2018 11:43
Anahtar Kelimeler:
Kamu-senYönetimKuruluMetin Atan
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