KAMU-SEN Yetkilileri CTP-BG Genel Sekreterin Ziyaret Etti

Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş ve “Geçici Memur Komitesi”nden oluşan bir heyet, CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay Erk’i ziyaret ederek, geçici memurları iş güvencesine alacak yasa tasarısına destek vermesini talep etti.

Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş, ziyarette yaptığı konuşmada, geçici sorununun kanayan bir yara olduğuna dikkat çekerek, geçici memurları iş güvencesi altına alacak yasa tasarısının sendika tarafından hazırlanarak meclise sunulduğunu kaydetti.

Meclis’te yasanın ivedilikle geçmesi için destek istediklerini söyleyen Özkardaş, yasanın geçmesi halinde, geçici memurların siyasi iradesinin ipotek altında tutulmasının engelleneceğini belirtti.

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CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay Erk ise, geçici memurların iş güvencesi altına alınması için hükümetin de çalışmaları olduğunu bildiğini dile getirerek, kendilerine verilen yasayı, hukukçular ile birlikte inceleyeceklerini kaydetti.

Sendikanın yapmış olduğu önerileri dikkate alacaklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Erk, sorunun çözümüne yönelik çalışmaların da takipçisi olacaklarını belirtti.