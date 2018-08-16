Kamu-Sen “Yenilikçi yöntemlerle kadın çalışanların eğitim yoluyla güçlendirilmesi projesi”ne katıldı

Kamu Görevlileri Sendikası’nın da üyesi olduğu HAK-İŞ Konfederasyonu’nun TC Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın katkısıyla “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” Aydın'da gerçekleştirildi.

Kamu-Sen’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda projeyle ilgili olarak HAK-İŞ Genel Sekreteri Osman Yıldız ve HAK-İŞ Aydın İl Başkanı Koray Güneş birer konuşma yaptı.

“Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi”ne Kamu Görevlileri Sendikası’ndan Yönetim Kurulu üyeleri Melahat Arıklı ile Necla Misli katıldı.

Türkiye’nin bir çok şehrinden gelen sendika şube başkanları, il başkanları, komite ve kurul üyelerinin de hazır bulunduğu projede, Toplumsal Cinsiyet Algısı, Mobbing ve Cinsiyet Eşitliği alanında “Uluslararası Referanslar” konularına da değinildi.

