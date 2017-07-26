KAMU-SEN: “Yeni Asgari Ücret Sosyo Ekonomik Koşullarda Kabul Edilemez Bir Miktar”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Metin Atan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2017 Temmuz ayından itibaren belirlediği yeni asgari ücreti, “ülke sosyo ekonomik koşulları içerisinde kabul edilemez bir miktar” olarak değerlendirdi.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Metin Atan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2017 Temmuz ayından itibaren belirlediği yeni asgari ücreti, “ülke sosyo ekonomik koşulları içerisinde kabul edilemez bir miktar” olarak değerlendirdi.

Atan yaptığı açıklamada, belirlenen miktarın asgari ücret olarak adlandırılamayacağı, bunu ‘asgari ücret’ olarak adlandıran kesim veya zümrenin asgari ücret tanım ve kapsamını bilmediğini iddia etti.

Belirlenen yeni asgari ücreti, “traji komik” olarak niteleyen Atan, bunu; “emeği sömüren, emekçiyi yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum eden, iş yaşamını dinamitleyen, sosyal devlet anlayışını ortadan kaldıran ve ülkede gelir dağılımı adaletsizliğini pekiştiren” bir rakam olarak tanımladı.

“155 TL; TRAJI KOMİK BİR ARTIŞ”

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer alan ve işçi tarafını temsil eden sendikanın bu ücreti emekçilere ve çalışanlara uygun görüp kabul etmesini eleştiren Atan, Hükümetin Temmuz ayından itibaren geçerli olacak 155 TL gibi “traji komik” artışla 2 bin 175 TL olacak yeni asgari ücretin 2017 yılı tamamlanmadan en erken bir tarihte tekrardan gerçekçi veriler ortaya konarak belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplantıya çağırması gerektiğini savundu.

Atan, Hükümetin Kamu-Sen’in talep ve önerilerine kulak tıkaması ve/veya konu üzerine olumlu yaklaşım ve girişimleri başlatmaması halinde eylem başlatmaktan tereddüt etmeyeceğini de belirtti.