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26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:20

KAMU-SEN: “Yeni Asgari Ücret Sosyo Ekonomik Koşullarda Kabul Edilemez Bir Miktar”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN)&nbsp;&nbsp; Başkanı Metin Atan,&nbsp; Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2017 Temmuz ayından itibaren belirlediği yeni asgari ücreti, “ülke sosyo ekonomik koşulları içerisinde kabul edilemez bir&nbsp; miktar” olarak değerlendirdi.

KAMU-SEN: 'Yeni Asgari Ücret Sosyo Ekonomik Koşullarda Kabul Edilemez Bir Miktar”
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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN)   Başkanı Metin Atan,  Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2017 Temmuz ayından itibaren belirlediği yeni asgari ücreti, “ülke sosyo ekonomik koşulları içerisinde kabul edilemez bir  miktar” olarak değerlendirdi.

Atan yaptığı açıklamada, belirlenen miktarın asgari ücret olarak adlandırılamayacağı, bunu ‘asgari ücret’ olarak adlandıran kesim veya zümrenin asgari ücret tanım ve kapsamını  bilmediğini iddia etti.

Belirlenen yeni asgari ücreti, “traji  komik”  olarak  niteleyen  Atan, bunu; “emeği  sömüren, emekçiyi  yoksulluk  sınırı  altında  yaşamaya  mahkum  eden,  iş  yaşamını  dinamitleyen,   sosyal  devlet  anlayışını  ortadan  kaldıran  ve  ülkede   gelir  dağılımı  adaletsizliğini  pekiştiren”  bir  rakam  olarak  tanımladı.

“155 TL; TRAJI KOMİK BİR ARTIŞ”

Asgari  Ücret  Tespit  Komisyonunda  yer  alan  ve  işçi  tarafını  temsil  eden  sendikanın  bu  ücreti  emekçilere  ve  çalışanlara  uygun  görüp  kabul  etmesini eleştiren  Atan, Hükümetin  Temmuz  ayından  itibaren  geçerli  olacak 155 TL gibi “traji  komik”  artışla  2 bin 175 TL  olacak  yeni  asgari  ücretin  2017  yılı  tamamlanmadan en  erken  bir  tarihte  tekrardan   gerçekçi  veriler  ortaya  konarak  belirlenmesi  için  Asgari  Ücret  Tespit  Komisyonu’nu  toplantıya  çağırması  gerektiğini savundu.

Atan, Hükümetin Kamu-Sen’in talep ve önerilerine kulak  tıkaması ve/veya  konu  üzerine  olumlu  yaklaşım  ve  girişimleri  başlatmaması  halinde  eylem başlatmaktan tereddüt etmeyeceğini de belirtti.

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