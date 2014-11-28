Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

KAMU-SEN, Yasa Tasarısına Destek İstedi

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Mehmet Özkardaş, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkanı Cemal Özyiğit’e geçici memurlara iş güvencesi sağlamak amacıyla hazırlanan yasa tasarısını sunarak destek talep etti.

KAMU-SEN, Yasa Tasarısına Destek İstedi

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Mehmet Özkardaş, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkanı Cemal Özyiğit’e geçici memurlara iş güvencesi sağlamak amacıyla hazırlanan yasa tasarısını sunarak destek talep etti.

28 Kasım 2014 Cuma 10:30
KAMU-SEN, Yasa Tasarısına Destek İstedi
banner238

 Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Mehmet Özkardaş, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkanı Cemal Özyiğit’e geçici memurlara iş güvencesi sağlamak amacıyla hazırlanan yasa tasarısını sunarak destek talep etti.

Özkardaş ve beraberindeki heyet, bugün TDP’yi ziyaret ederek, parti başkanı Cemal Özyiğit ile görüştü.

KAMU-SEN Başkanı Mehmet Özkardaş, kamuda geçici statüde yapılan istihdamların ülkenin kanayan yaralardan biri olduğunu belirtti. Bu kişilerin iş güvencesiz çalıştıklarını ve istismar edildiklerini söyleyen Özkardaş, geçici memur istihdamının yasa ile yasaklandığını ancak geçici işçi istihdamının durmadığını kaydetti.

Özkardaş, “Geçiciye karşı olmakla birlikte herkesin iş güvencesi olmasını istiyoruz” dedi.

Geçici memur sayısının yaklaşık bin 200 olduğuna işaret eden Özkardaş, “Bu kişiler kadrolanamaz, işten de atılamazlar o zaman iş güvencesiz çalışmasınlar” diye konuştu.

Bunu öngören bir yasa tasarısının komitede görüşüldüğünü daha sonra Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na gideceğini belirten Özkardaş, meclisten oybirliğiyle geçmesini istediklerini kaydetti.

Özkardaş, TDP’den de yasa tasarısına ilişkin destek istedi.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit de ülkede istihdam olanakları bulunduğunu, kurultay ve seçim hesaplarıyla hareket edileceğine, istihdamların herkese eşit fırsat tanıyacak şekilde yapılması gerektiğini kaydetti.

Özyiğit, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun güven veren, demokratik, özerk bir yapıya kavuşturularak istihdamların yapılması gerektiğini söyledi.

Özyiğit, TDP’nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Doğru Tarafsız HaberKıbrıs GazeteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKuzey Kıbrıs Haber SiteleriWww.kibrismanset.com/
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim