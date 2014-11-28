KAMU-SEN, Yasa Tasarısına Destek İstedi

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Mehmet Özkardaş, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkanı Cemal Özyiğit’e geçici memurlara iş güvencesi sağlamak amacıyla hazırlanan yasa tasarısını sunarak destek talep etti.

Özkardaş ve beraberindeki heyet, bugün TDP’yi ziyaret ederek, parti başkanı Cemal Özyiğit ile görüştü.

KAMU-SEN Başkanı Mehmet Özkardaş, kamuda geçici statüde yapılan istihdamların ülkenin kanayan yaralardan biri olduğunu belirtti. Bu kişilerin iş güvencesiz çalıştıklarını ve istismar edildiklerini söyleyen Özkardaş, geçici memur istihdamının yasa ile yasaklandığını ancak geçici işçi istihdamının durmadığını kaydetti.

Özkardaş, “Geçiciye karşı olmakla birlikte herkesin iş güvencesi olmasını istiyoruz” dedi.

Geçici memur sayısının yaklaşık bin 200 olduğuna işaret eden Özkardaş, “Bu kişiler kadrolanamaz, işten de atılamazlar o zaman iş güvencesiz çalışmasınlar” diye konuştu.

Bunu öngören bir yasa tasarısının komitede görüşüldüğünü daha sonra Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na gideceğini belirten Özkardaş, meclisten oybirliğiyle geçmesini istediklerini kaydetti.

Özkardaş, TDP’den de yasa tasarısına ilişkin destek istedi.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit de ülkede istihdam olanakları bulunduğunu, kurultay ve seçim hesaplarıyla hareket edileceğine, istihdamların herkese eşit fırsat tanıyacak şekilde yapılması gerektiğini kaydetti.

Özyiğit, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun güven veren, demokratik, özerk bir yapıya kavuşturularak istihdamların yapılması gerektiğini söyledi.

Özyiğit, TDP’nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.