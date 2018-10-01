banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99957
ALTIN
230.473
DOLAR
6.0364
STERLİN
7.8731
EURO
6.9902
Kamu-Sen Ve Hür-İş’ten 3 Saatlik Grev
MECLİS ÖNÜNDE EYLEM DE VAR
Kemerle boğularak öldürüldü
KEMERLE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Uçaklar Ercan'a inemiyor!
UÇAKLAR ERCAN'A İNEMİYOR!
Herkes şokta!
HERKES ŞOKTA!
banner282

Kamu-Sen Ve Hür-İş’ten 3 Saatlik Grev

Kamu-Sen Ve Hür-İş’ten 3 Saatlik Grev

01 Ekim 2018 Pazartesi 06:51
Kamu-Sen Ve Hür-İş’ten 3 Saatlik Grev

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ile Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ülkenin içinde bulunduğu duruma ve hükümetin politikalarına tepki göstermek üzere bugün 09.00 – 12.00 saatleri arasında grev yapıyor.

Kamu-Sen, Hür-İş Federasyonu ve federasyona bağlı sendikalar Kamu-İş, Memur-Sen, Bay-Sen, Büro-İş, Bel-Sen, BASS, DAÜ-Per-Sen, Din-Gör-Sen üyelerinin katılacağı grev kapsamında sabah saatlerinde sendikalarda toplanılacak.

Grev kapsamında Cumhuriyet Meclisi önüne yürüyüş düzenlenecek ve burada eylem yapılacak.
 

Son Güncelleme: 01.10.2018 10:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“kuzey Batıyı Geliştirme Hareketi”, 18 Ekim’de “ya Bir Yol Bul, Ya Bir Yol Aç, Ya Da Yoldan Çekil” Adı Altında Eylem Yapılması Kararı Aldı
“kuzey Batıyı Geliştirme Hareketi”, 18 Ekim’de “ya Bir Yol Bul, Ya Bir Yol Aç, Ya Da Yoldan Çekil” Adı Altında Eylem Yapılması Kararı Aldı
Kültürel Miras Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Ve Sergi Açılışı Bugün...
Kültürel Miras Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Ve Sergi Açılışı Bugün...
Dipkarpaz ÇATOM Aşure Dağıttı
Dipkarpaz ÇATOM Aşure Dağıttı
Özersay, Rum Müzakereci Mavroyannis İle De Görüştü
Özersay, Rum Müzakereci Mavroyannis İle De Görüştü
Yağış Lefkoşa’da Etkili Oldu
Yağış Lefkoşa’da Etkili Oldu
Malyalılar Geleneksel Etkinlikte Buluştu
Malyalılar Geleneksel Etkinlikte Buluştu
KKTC Tüketiciler Derneği Yarınki Greve Destek Verecek
KKTC Tüketiciler Derneği Yarınki Greve Destek Verecek
Kamu-Sen Ve Hür-İş’ten 3 Saatlik Grev
Kamu-Sen Ve Hür-İş’ten 3 Saatlik Grev
Yonca Kavşağı-Ercan Güzergahına Yüksek Gerilim Hattı Düştü Trafik Durdu
Yonca Kavşağı-Ercan Güzergahına Yüksek Gerilim Hattı Düştü Trafik Durdu
Denktaş İskele’de Konuştu: “‘Hükümet Düştü Düşüyor, DP İle Ubp Hükümet Kuracak’ Dedikoduları Var...”
Denktaş İskele’de Konuştu: “‘Hükümet Düştü Düşüyor, DP İle Ubp Hükümet Kuracak’ Dedikoduları Var...”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim