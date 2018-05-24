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Kamu-Sen ve HAVA-SEN’den ortak açıklama: “KTHY binasına iki ihalede de alıcı çıkmaması düşündürücü”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ile Kıbrıs Türk Hava Taşıyıcıları Çalışanlar Sendikası (HAVA-SEN), tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın Genel Müdürlük binasına her iki ihalede de alıcı çıkmasının düşündürücü olduğunu belirtti.

Kamu-Sen ve HAVA-SEN’den ortak açıklama: “KTHY binasına iki ihalede de alıcı çıkmaması düşündürücü”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ile Kıbrıs Türk Hava Taşıyıcıları Çalışanlar Sendikası (HAVA-SEN), tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın Genel Müdürlük binasına her iki ihalede de alıcı çıkmasının düşündürücü olduğunu belirtti.

24 Mayıs 2018 Perşembe 07:05
Kamu-Sen ve HAVA-SEN’den ortak açıklama: “KTHY binasına iki ihalede de alıcı çıkmaması düşündürücü”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ile Kıbrıs Türk Hava Taşıyıcıları Çalışanlar Sendikası (HAVA-SEN), tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın Genel Müdürlük binasına her iki ihalede de alıcı çıkmasının düşündürücü olduğunu belirtti.

Kamu-Sen ve Hava-sen tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, iki ihalede de alıcı çıkmaması ve Bakanlar Kurulundan 5 milyon Sterlin ile binayı almak için yetkilendirilen Maliye Bakanlığı’nın da her iki ihalede teklif vermemesinin düşündürücü olduğu ifade edildi.

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Açıklamada, “Ayrıca televizyon programlarında mahkemece tescil edilen yasal alacaklarımıza karşı çıkan ve “KTHY çalışanlarının böyle bir alacakları yoktur” cümlelerini sarf eden Maliye Bakanı, ilk ihale sonunda “ikinci ihalede teklif vereceğiz” derken şimdi ihalenin kapanmasına müteakip Resmi Kabz Memuruna “ihaleye çıkmadan bizimle irtibat kurun biz konuyu mahkemeye taşıyarak binayı alacağız. Bize biraz süre verin” demesi manidardır” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, eski KTHY çalışanlarının tazminatlarının 8 yıldır erdiği belirtilerek, iki sendikanın ivedi olarak toplanıp her türlü yasal hakları kullanacağı ifade edildi.
 

Son Güncelleme: 24.05.2018 10:12
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