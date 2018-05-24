Kamu-Sen ve HAVA-SEN’den ortak açıklama: “KTHY binasına iki ihalede de alıcı çıkmaması düşündürücü”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ile Kıbrıs Türk Hava Taşıyıcıları Çalışanlar Sendikası (HAVA-SEN), tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın Genel Müdürlük binasına her iki ihalede de alıcı çıkmasının düşündürücü olduğunu belirtti.
Kamu-Sen ve Hava-sen tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, iki ihalede de alıcı çıkmaması ve Bakanlar Kurulundan 5 milyon Sterlin ile binayı almak için yetkilendirilen Maliye Bakanlığı’nın da her iki ihalede teklif vermemesinin düşündürücü olduğu ifade edildi.
Açıklamada, eski KTHY çalışanlarının tazminatlarının 8 yıldır erdiği belirtilerek, iki sendikanın ivedi olarak toplanıp her türlü yasal hakları kullanacağı ifade edildi.