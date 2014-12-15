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Kamu-Sen Ve Hava-Sen, CTP-BG’den Eski KTHY Çalışanlarıyla İlgili Tutum Sergilemesini İstedi

Kamu Çalışanları Sendikası (Kamu-Sen) ile Hava Taşıyıcıları Çalışanları Sendikası(Hava-Sen),hükümetin büyük ortağı CTP-BG’ninkamuya intibakı yapılan eski KTHY çalışanlarının maaş, barem ve kademeleriyle ilgili tutum sergilemesini istedi.

Kamu-Sen Ve Hava-Sen, CTP-BG’den Eski KTHY Çalışanlarıyla İlgili Tutum Sergilemesini İstedi

Kamu Çalışanları Sendikası (Kamu-Sen) ile Hava Taşıyıcıları Çalışanları Sendikası(Hava-Sen),hükümetin büyük ortağı CTP-BG’ninkamuya intibakı yapılan eski KTHY çalışanlarının maaş, barem ve kademeleriyle ilgili tutum sergilemesini istedi.

15 Aralık 2014 Pazartesi 17:05
Kamu-Sen Ve Hava-Sen, CTP-BG’den Eski KTHY Çalışanlarıyla İlgili Tutum Sergilemesini İstedi
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DÜZGÜN: “RANDEVU ALMADAN BASIN EŞLİĞİNDE ZİYARET KURUMSAL KİMLİĞE SALDIRIDIR”

 Kamu Çalışanları Sendikası (Kamu-Sen) ile Hava Taşıyıcıları Çalışanları Sendikası(Hava-Sen),hükümetin büyük ortağı CTP-BG’ninkamuya intibakı yapılan eski KTHY çalışanlarının maaş, barem ve kademeleriyle ilgili tutum sergilemesini istedi.

Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş, Hava-Sen Başkanı Buran Atakan ve Hava-Sen’in bağlı olduğu Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı’nın da yer aldığı heyet CTP-BG genel merkezini ziyaret etti.

Genel Sekreter Kutlay Erk ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Niyazi Düzgün’le görüşen heyet, görüşme öncesi basına açıklamalarda bulundu.

CTP-BG’nin iktidara gelmeden önce “eski KTHY çalışanlarına KTHY’de çalıştıkları yılları saymayarak haksızlık yapıldığını, dolayısıyla kamuya intibaklarında hukuksuzluk yapıldığını” savunduğunu belirten Kamu-Sen Başkanı Özkardaş, bu tutumunun halen geçerli olup olmadığını görmek için ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Eski KTHY çalışanlarının intibaklarına olanak sağlayan Özelleştirme Yasası’nda düzeltme yapılması için 4 CTP-BG milletvekili tarafından hazırlanan öneriyi desteklediklerini ancak hükümetin bu değişikliği görüşmeye yanaşmadığını kaydeden Özkardaş, Başbakanlık Müsteşarı’nın ifadesine göre hükümet görüşünün “eski KYHY çalışanlarının intibakları esnasında maaşlarında yaşanan kaybın süreç içerisinde halledileceği” yönünde olduğunu anlattı.

“O gün muhalefetteydik, bugün hükümet sorumluluğu var deniyor ve bugün aynı şeyler söylenemiyorsa bu açıkça bize söylenmeli” diyen Özkardaş, Kamu-Sen ve Hava-Sen’in eski KTHY çalışanlarının yüzde 90’ını temsil ettiğini, dolayısıyla kendileri dışında herhangi bir sendikanın hükümetle görüşme yapmasını kabul edemeyeceklerini  ekledi.

ERK

CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay Erk de, partinin görüşünün, sorunun hükümet tarafından çözülmesi yönünde olduğunu belirtti.

Erk, “Parti olarak konuyu hükümetin, sendikalarla çözmesine bıraktık. Dolayısıyla parti olarak pek fazla duhul olmadık” dedi.

Erk, sorunun tüm tarafların bir araya gelerek, eski KTHY çalışanları ve koalisyon hükümetinin protokolü de dikkate alınarak çözülmesi gerektiğini, sendikalarla hükümetin bir araya gelmemesi halinde konunun sürüncemede kalacağını ifade etti.

Toprak Ürünleri Kurumu, Akdeniz Garanti Bankası ve Cypruvex’de çalışmışlığı bulunan bir kesimin de sorunlarının eski KTHY çalışanları ile benzer olduğunu,  parti olarak düşüncelerinin  maaşlardan kaynaklanan ortak soruna bütünlüklü çözüm olduğunu kaydeden Erk, sendikalarla biraraya gelerek soruna acilen çözüm bulunmasını hükümete önereceklerini belirtti.

CTP-BG milletvekilleri tarafından hazırlanan önerinin parti görüşleri doğrultusunda olduğunu da kaydeden Erk, düşünce ve görüşlerini hükümetle paylaşacaklarını belirtti.

ATAKAN

Hava-Sen Başkanı Burhan Atakan  ise, 26 Haziran 2012’de ana muhalefetteki CTP-BG’yi ziyaret ettiklerinde o dönem Parti Başkanı olan Özkan Yorgancıoğlu’nun kendilerine “istihdam edilen KTHY çalışanlarının kıdem tazminatı ve diğer haklarını almaları gerektiğini”  belirterek destek çıktığını ifade etti.

Atakan,  eski KTHY ve Eti çalışanlarının  söz konusu kurumlara, kamuya giriş maşını düşüren Kamu Çalışanlarının Aylık ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın hayata geçmesinden (1 Ocak 2011)önce girdiğini de belirtti ve söz konusu kesimlerin mağdur olmaması gerektiğini ifade etti.

Atakan, eski KTHY çalışanları adına küçük bir kesimi temsil eden bir sendikanın hükümet ile görüşme yapmasını kabul etmenin mümkün olmadığını da kaydetti.

BIÇAKLI

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da, eski KTHY çalışanlarının kamuya intibakında haksız bir durum doğduğunu, bu durumun üzerinde pazarlık yapılacak bir durum olmadığını kaydetti.

DÜZGÜN

CTP-BG MYK üyesi Niyazi Düzgün ise, sendikaların parti merkezini  randevu almadan ve basına haber vererek ziyaret etmesini tasvip etmediklerini ifade etti.Düzgün, “Bunu, kurumsal kimliğe bir saldırı olarak kabul ederiz” dedi.

Düzgün, CTP-BG ile hükümetin bağdaştırılmaması gerektiğini, CTP-BG’nin tek başına iktidarda olmadığını, bir koalisyon hükümetinin parçası olduğunu ekledi.

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