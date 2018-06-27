"Kamu-sen: “Uyuşturucu Toplumsal Sorun”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası(Kamu-Sen), uyuşturucu kullanımının toplumsal bir sorun haline geldiğini belirtti.



Kamu-Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri ve Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Ayşe Özdemirağ, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığının KKTC’de de toplumsal sorun haline geldiğini, uyuşturucu kullanımı ile mücadelenin, tüm kurumların ve sivil toplum örgütlerinin görevleri haline geldiğini belirtti.



İLK ADIM ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ DİNLEMEK



Özdemirağ, Birleşmiş Milletlerin Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü için bu yıl “Önce Dinle” sloganını belirlediğini, “Çocukları ve gençleri dinlemenin, onların sağlıklı ve güvenli bir şekilde büyümelerine yardımcı olmak için ilk adım” olduğunu ifade etti.



Ayşe Özdemirağ Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından, uyuşturucunun zararları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenleyeceği etkinliklere Kamu-Sen olarak katkı koyacaklarını belirtti.



