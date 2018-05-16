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Kamu-Sen: “Üyelerimiz için tüm yasal haklarımızı kullanacağız”

Kamu-Sen: “Üyelerimiz için tüm yasal haklarımızı kullanacağız”

16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:53
Kamu-Sen: “Üyelerimiz için tüm yasal haklarımızı kullanacağız”

“ÜYELERİMİZ İÇİN TÜM YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ”

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), eski Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) çalışanı üyeleri için tüm yasal haklarını kullanacağını duyurdu.
Kamu-Sen’den yapılan açıklamada, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın bir televizyon programındaki açıklamaları eleştirildi.

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“Sayın Denktaş’ın söylediğinin aksine kıdem tazminatı yoktur. Ödenmemiştir de” denilen açıklamada “Resmi alacaklar 18 haftalık ihbar tazminatı, ihtiyat fonu ve 5 haftalık işten durdurma tazminatıdır” ifadelerine yer verildi.
Sendika, Maliye Bakanının şu soruları yanıtlamasını da istedi:
“Mahkeme kararını tanımıyor musunuz? Şirketler Mukayyitliği’nde kayıtlı olan ve yasal olan tazminat haklarını biliyor musunuz? Tam 8 yıldır yasal olan alacaklarını bekleyen KTHY emekçilerinin ızdıraplarının devam etmesini mi istiyorsunuz?”
 

Son Güncelleme: 16.05.2018 16:45
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