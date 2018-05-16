Kamu-Sen: “Üyelerimiz için tüm yasal haklarımızı kullanacağız”

“ÜYELERİMİZ İÇİN TÜM YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ”
Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), eski Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) çalışanı üyeleri için tüm yasal haklarını kullanacağını duyurdu.
Kamu-Sen’den yapılan açıklamada, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın bir televizyon programındaki açıklamaları eleştirildi.
Sendika, Maliye Bakanının şu soruları yanıtlamasını da istedi:
“Mahkeme kararını tanımıyor musunuz? Şirketler Mukayyitliği’nde kayıtlı olan ve yasal olan tazminat haklarını biliyor musunuz? Tam 8 yıldır yasal olan alacaklarını bekleyen KTHY emekçilerinin ızdıraplarının devam etmesini mi istiyorsunuz?”
Son Güncelleme: 16.05.2018 16:45