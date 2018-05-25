Kamu-Sen: “Ülkede mafyalaşma, kara para aklama ve hiç hoş olmayan görüntüler var”

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ’NÜN ARACININ KUNDAKLANMASI...

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), ülkede “mafyalaşma, kara para aklama ve hiç hoş olmayan görüntüler” olduğunu belirtti.

Kamu-Sen’den, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı’nın aracının kundaklanmasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Bu olay ülkenin geldiği son noktayı göstermektedir” ifadesi kullanıldı.

Ülkede “mafyalaşma, kara para aklama ve hiç hoş olmayan görüntüler olduğu” kaydedilen açıklamada, suçluların bir an önce bulunmasının önemi vurgulandı.

Açıklamada, Kalkanlı’ya yönelik saldırı esefle kınandı.