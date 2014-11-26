KAMU-SEN, UBP’yi Ziyaret Etti

SENDİKA UBP’DEN, GEÇİCİ MEMURLARA YÖNELİK YASA TASARISINA DESTEK TALEP ETTİ

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Mehmet Özkardaş, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkanı Hüseyin Özgürgün’e, geçici memurlara iş güvencesi sağlamak amacıyla hazırlanan yasa tasarısını sunarak, destek talep etti.

Özkardaş ve beraberindeki heyet, bugün UBP’yi ziyaret ederek, parti başkanı Hüseyin Özgürgün ile görüştü.

Kamu-Sen Başkanı Mehmet Özkardaş, ülkede binin üzerinde geçici memurun görev yaptığını, geçicilerin iş güvencesiz çalıştıklarını ve iş güvencesinin sağlanması için kadrolanmayı içermeyen bir yasa tasarısı hazırladıklarını anlatarak, yasa tasarısının Meclis İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmekte olduğunu anımsattı.

Yasa tasarısının komiteden sonra Cumhuriyet Meclisi’nde görüşüleceğini söyleyen Özkardaş, bu konuda UBP’nin desteğini istedi.

Özkardaş, “Geçicilerin ekmeklerinin hükümetlerin iki dudağı arasında olmasını istemiyoruz” dedi.

ÖZGÜRGÜN

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de, geçici sorununun mutlaka çözülmesi gerektiğini, bu konuda partisinin de çalışmaları olduğunu söyleyerek, gereken desteği vereceklerini belirtti.

Özgürgün, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun açacağı münhal ve yapacağı sınavlar dışında devlete istihdam yapılmasına karşı olduklarını kaydetti.

Kamuya istihdam politikaları sorununa ilişkin atılması gereken adımlar olduğunu söyleyen Özgürgün, buna yönelik olarak özel sektörün güçlendirilmesi, cazip hale gelmesinin çok daha önemli hale geldiğine işaret etti.

Özgürgün, kamu kurum ve kuruluşlarında da bu anlamda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Özgürgün, her türlü destek ve işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.