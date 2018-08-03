Kamu-Sen Tüp Gaz Zammının Geri Alınmasnı Talep Etti!

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) , tüp gaza yapılan zammın geri alınmasını talep etti.



Kamu-Sen Başkanı Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada, tüp gaza yapılan 12 TL’lik artıştan sonra artık ülkenin yaşanmaz bir hal aldığını, vatandaşların göçe zorlandığını savundu.



Atan, “Dövizin patlamasından sonra, bir de tüp gaza yapılan zam vatandaşın belini büktü, artık bu ülke yaşanmaz bir hal aldı” dedi.



Atan yönetenlerin halk için orada olduklarının farkına varmaları gerektiğine dikkat çekti.

