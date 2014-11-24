Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

KAMU-SEN Seminer Düzenliyor

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) seminer düzenliyor.

KAMU-SEN Seminer Düzenliyor

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) seminer düzenliyor.

24 Kasım 2014 Pazartesi 09:18
KAMU-SEN Seminer Düzenliyor
banner238

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) yarın ve Çarşamba günü “Alkol ve Madde Bağımlılığının Ev İçi Şiddete Etkileri” konulu seminer  düzenliyor.

Yarın saat 14.15’te Lefkoşa AKM’de açılış konuşmalarıyla başlayacak olan seminer Huriye Kutup moderatörlüğünde Prof. Dr. Mansur Beyazyürek ile Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Gazeteci-Yazar Hasan Karaokçu’nun katımlıyla gerçekleştirilecek.

Kamu-Sen’den yapılan açıklamaya göre,  konferans Çarşamba günü ayni saatte Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Kamu-Sen Kadın Sorunları Sekreteri ve Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Ayşe Özdemirağ, seminer ile amaçlarının; alkol ve madde bağımlılığının ev içi şiddete etkilerinin kişiye psikolojik, topluma sosyolojik olarak yansımalarının anlatılmasıyla birlikte çözüm yollarının belirlenmesi ve ev içi şiddeti artıran etkenlerden alkol veya madde bağımlılığını önlemek için toplum genelinde nelerin yapılabileceğini belirlemek, şiddet içeren davranış şekillerini değiştirmek ve bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak olduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Doğru Tarafsız HaberKıbrıs GazeteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKuzey Kıbrıs Haber SiteleriWww.kibrismanset.com/
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim