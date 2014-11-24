KAMU-SEN Seminer Düzenliyor

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) yarın ve Çarşamba günü “Alkol ve Madde Bağımlılığının Ev İçi Şiddete Etkileri” konulu seminer düzenliyor.

Yarın saat 14.15’te Lefkoşa AKM’de açılış konuşmalarıyla başlayacak olan seminer Huriye Kutup moderatörlüğünde Prof. Dr. Mansur Beyazyürek ile Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Gazeteci-Yazar Hasan Karaokçu’nun katımlıyla gerçekleştirilecek.

Kamu-Sen’den yapılan açıklamaya göre, konferans Çarşamba günü ayni saatte Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Kamu-Sen Kadın Sorunları Sekreteri ve Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Ayşe Özdemirağ, seminer ile amaçlarının; alkol ve madde bağımlılığının ev içi şiddete etkilerinin kişiye psikolojik, topluma sosyolojik olarak yansımalarının anlatılmasıyla birlikte çözüm yollarının belirlenmesi ve ev içi şiddeti artıran etkenlerden alkol veya madde bağımlılığını önlemek için toplum genelinde nelerin yapılabileceğini belirlemek, şiddet içeren davranış şekillerini değiştirmek ve bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak olduğunu ifade etti.