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Kamu-Sen: “Polis Genel Müdür Vekili’nin Açıklaması Anayasa’ya Aykırı”

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Polis Genel Müdür Vekili’nin “pankart açma” konusundaki açıklamasının Anayasa’ya aykırı olduğu görüşünü belirtti.

Kamu-Sen: “Polis Genel Müdür Vekili’nin Açıklaması Anayasa’ya Aykırı”

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Polis Genel Müdür Vekili’nin “pankart açma” konusundaki açıklamasının Anayasa’ya aykırı olduğu görüşünü belirtti.

29 Kasım 2014 Cumartesi 11:12
Kamu-Sen: “Polis Genel Müdür Vekili’nin Açıklaması Anayasa’ya Aykırı”
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Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Polis Genel Müdür Vekili’nin “pankart açma” konusundaki açıklamasının Anayasa’ya aykırı olduğu görüşünü belirtti.

Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş, yazılı açıklamasında, “Polis Genel Müdürlüğü’nün, pankart açma ve taşıma ile ilgili yapmış olduğu açıklama, Anayasa'ya aykırı ve keyfi bir açıklamadır” ifadesine yer verdi.

Özkardaş açıklamasında Anayasa’nın 24’üncü maddesine de yer vererek bu maddede “Herkes, düşünce ve kanaatlerini, söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hak, herhangi bir resmi makamın müdahalesi ve devlet sınırları söz konusu olmaksızın, kanaatini anlatma, haber ve fikir alma ve verme özgürlüklerini kapsar” ifadelerinin yer aldığını hatırlattı.

Özkardaş, demokratik toplumlarda atanmışların da, seçilmişlerin de anayasa ve yasalara aykırı hareket edemeyeceğini vurgulayarak “Her yurttaş, şiddete baş vurmadıkça; görüş ve düşüncelerini resim, yazı, söz ve/veya başka yolla açıklayabilir” dedi.

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