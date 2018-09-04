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Kamu Sen: “Madem Bir Şey Yapamıyorsunuz, Yapabilecek Biri Gelecek”

Kamu Sen: “Madem Bir Şey Yapamıyorsunuz, Yapabilecek Biri Gelecek”

04 Eylül 2018 Salı 15:35
Kamu Sen: “Madem Bir Şey Yapamıyorsunuz, Yapabilecek Biri Gelecek”

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, ekonomik sıkıntıların artarak devam edeceğini savunarak, hükümeti istifaya davet etti.
Meclis çalışanlarının yapmış olduğu süresiz grev kararına destek verdiklerini ifade eden Metin Atan, “Bunu kimse popülizm olarak algılamasın. Halkın çıkarlarını korumak hükümetlerin görevidir. Gördüğümüz kadarıyla sessiz sedasız seyrediliyor. Zamların arkası kesilmiyor. İş keyfiyete döndü. İnsanların sinirleri hat safhada. Hükümet yapılan hiçbir uyarıya karşılık vermiyor, kendi bildikleri doğrultuda ilerliyorlar. ‘Döviz yükseldi n’apalım’ diyorlar. Madem bir şey yapamıyorsunuz yapabilecek biri gelecek” diye konuştu.
Yaptığı yazılı açıklamada, her Bakanlar Kurulu toplantısından sonra halkın alınan kararları korkarak dinlediğini belirten Atan “Biz buna gerçekten tepkiliyiz. Birçok kesim eylem yapıyor. Bunun karşısında hükümet bir şey söylemeli. Ya halkı rahatlatacak icraatlara imza atacaklar ya da bırakacaklar. Biliyorsunuz bu ülkede bankalar yasal tefeci konumunda. Hiçbir bankadan ses yok. Ellerini taşın altına koyuyorlar mı? Dövizi sabitlemek, faizleri düşürmek adına yaptıkları bir eylem var mı?” diye sordu.
“TOPLUM SÖMÜRÜLÜYOR”
Bankalar Birliği ve Merkez Bankası’na çağrı yapan Atan “Bunun altında siz de kalacaksınız. Bir ülkede banka çok artıdaysa o toplumu nasıl sömürüldüğünün göstergesidir. Kimse taksitlerini ödeyemiyor. Ellerini ovuşturarak döviz daha da artsın diyorlar. İnsanlar artık intihara teşebbüs ediyor. Psikolojik olarak çökmüş durumdayız” uyarısında bulunarak, özelikle döviz olan borçların tekrar revize edilmesi gerektiğini, bankaların biraz daha az faiz alarak vatandaşa yardımcı olması gerektiğini vurguladı.
Yaşananlar karşısında Cumhurbaşkanı’nın da çok sessiz kaldığına iddia eden Atan, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın artık masaya elini vurarak alınacak tedbirlere ön ayak olması gerektiğini kaydetti.
Atan, “Oturup seyretmesin. Vatandaşı, çalışanı eziliyor. Hayat pahalılığı yüzde 8.42 artmış. Şaka gibi. Kimi kandırıyorlar. Bu ülkeden göç etmemizi mi istiyorlar. Kepenkler indi, esnaf kan ağlıyor. Markete gidip 3 adet bir şey alıyorsunuz 60 TL ödüyorsunuz. Marketler adam akıllı denetlenmiyor” ifadelerini kullandı.
“FEDAKÂRLIĞI HERKES GÖSTERMELİ”
Hükümetle ek mesaiyle ilgili olarak uzlaşı sağladıklarını hatırlatan Atan, açıklamasında, üyeleri karşılarına alarak bu uzlaşıya vardıklarını belirtti ve “Fakat hep bizden olmaz. Yalnız bordro mahkûmu kamu görevlilerinden değil, eğer fedakârlık istiyorsanız bankalardan, kurum kuruluşlardan, otellerden, üniversitelerden, her kesimden bu fedakârlığı alacaksınız” ifadelerine yer verdi.
Atan, hükümetin “olağanüstü hâl” diyerek gerekli tedbirleri almak zorunda olduğu görüşünü bildirerek, her geçen gün vatandaşın ezildiğini, hükümetin yapamıyorsa çıkıp “yapamıyorum” demesi gerektiğini belirtti.
Atan şöyle devam etti:
“Bir tek Vakıflar Bankası çıkıp faizlerde indirime gittiğini söyledi. Diğer bankalar nerede? Onları denetleyen diğer bankalar ne yapıyor. Serbest piyasa diyorlar. Zaten serbest piyasa diye diye bir taraf zengin oldu bir taraf fakir kaldı. Bunları engellemek lâzım” ifadesini kullandı.
“BÖYLE HÜKÜMETÇİLİK OLMAZ”
“Döviz yükseldi yapacak bir şey yok diyerek hükümetçilik yapılmaz” diyen Kamu-Sen Başkanı “Döviz yükseldi diye zam yapıyorsunuz. Elektriği ödemezsen keserim diyorsunuz. Onda da yap bir iyileştirme. Yani sadece halkı bezdirecek halkın canına tak ettirecek eylemlere imza atıyorlar. Halkın hayatını kolaylaştırmak, refahını yükseltmek adına hiçbir şey yapmıyorlar. İrade lazım. Bu gömlek maalesef bu arkadaşlara uymadı. Bu bir isyan başlangıcıdır. Bir isyan çıkarsa hiç altından kalkamayacaklar. Artık irade göstererek halkın yanında olsunlar.” ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 04.09.2018 20:05
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