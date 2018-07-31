banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96593
ALTIN
192.123
DOLAR
4.9012
STERLİN
6.4316
EURO
5.7448
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, aşırı sıcaklarda artan yangın ve iş kazalarına karşı uyardı, önlem istedi
AŞIRI SICAKLARDA ÇALIŞANLAR RİSK ALTINDA
Girne'de Yakalanan Fetö Şüphelileri Türkiye'ye Teslim Edilmek Üzere Gönderildi!
Son Dakika
Fetö şüphelileri Türkiye'ye gönderildi.
1 yıl hapis yatacak
1 YIL HAPİS YATACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
banner282

Kamu-Sen maaş artışlarında uygulanan sistemi eleştirdi

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, maaş artışlarında uygulanan sistemi eleştirdi:

Kamu-Sen maaş artışlarında uygulanan sistemi eleştirdi

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, maaş artışlarında uygulanan sistemi eleştirdi:

31 Temmuz 2018 Salı 07:24
Kamu-Sen maaş artışlarında uygulanan sistemi eleştirdi

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, maaş artışlarında uygulanan sistemi eleştirdi:

Atan yaptığı yazılı açıklamada, üst düzey yöneticilerle düşük maaşlılar arasında uçurum oluşmaya başladığını belirterek, makasın her kesime eşit artışla zamanla daraltılabileceği önerisini yineledi. Atan, “Meclis'te oturanlar bin 700 lira, çalışan emekçiler 150-200 lira artış alacaklar. Adalet bunun neresinde?" diye sordu.

Milletvekillerinin hayat pahalılığı artışlarını hayır kurumlarına bağışlayacaklarına dair açıklamalarına değinen Atan, söz konusu açıklamalarla popülizm ve şov yapıldığını öne sürdü.

Dövizin başını alıp gittiğini, hükümetin hiçbir önlem almadığını iddia eden Atan, CAS çalışanlarının durumunun ortada olduğunu, Başbakanın başka Maliye Bakanı’nın başka konuştuğunu öne sürdü.

Hükümetin CAS çalışanlarını bu kadar mağdur etme hakkı olmadığını belirten Atan, "Adam gibi çıkıp hakları olmadığını söylesinler de bu insanlar gidip Sosyal Sigortalar’dan işsizlik parası alsınlar. Ya da ‘sabredin biraz daha ödemeleri yapalım’ diyeceksiniz. Bunun yerine hükümette her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Maliye Bakanı açıklamasından bir ay sonra bunun hakkaniyetli olmadığını söylüyor. Şovdan vazgeçsinler. Hakkaniyet ve adaletten bahsediyorlarsa asgari ücreti belirlesinler" dedi.

Asgari ücretin belirlenmesinin geriye dönük fazla ödeme yapmamak için geciktirildiğini savunan Atan, özel sektörde çalışanların maaş artışı almadığını tek beklentilerinin asgari ücret olduğunu kaydetti.

Hükümetin miadının dolduğunu ileri süren Atan, ”İcraatta hiçbir şey yok. Hükümeti kuranlar ortak görüşte olamıyorlar. Cumhurbaşkanı ayrı konuşuyor, hükümetin bir tarafı ayrı konuşuyor, bir tarafı ayrı konuşuyor. Kıbrıs konusunda hangi aşamada nasıl hareket edeceğimizin çalışmaları eminim daha yoktur. Kıbrıs konusu gibi hayati bir meselede tek hareket edilmesi gerekir. Ayrılıklar olsa da asgaride anlaşılıp o şekilde hareket edilmelidir" ifadesini kullandı.

banner288
Son Güncelleme: 31.07.2018 10:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediyeler Birliği Başkanı Ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar’dan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Mesajı
Belediyeler Birliği Başkanı Ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar’dan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Mesajı
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: “3 Mutlu Olayı Gurur Ve Kıvançla Kutlamaktayız”
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: “3 Mutlu Olayı Gurur Ve Kıvançla Kutlamaktayız”
Şehit Aileleri Derneği’nin 1 Ağustos Mesajı
Şehit Aileleri Derneği’nin 1 Ağustos Mesajı
Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma Ve Kültür Derneği 1 Ağustos Mesajı Yayımladı
Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma Ve Kültür Derneği 1 Ağustos Mesajı Yayımladı
Toplumlararası Çocuk Korosu Faaliyetlerine Devam Edecek
Toplumlararası Çocuk Korosu Faaliyetlerine Devam Edecek
Denktaş’tan 1 Ağustos mesajı
Denktaş’tan 1 Ağustos mesajı
Basın Teşvik Tüzüğü hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacak
Basın Teşvik Tüzüğü hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacak
Tatar, Vakıflar İyilik Evi Çocuklarıyla buluştu
Tatar, Vakıflar İyilik Evi Çocuklarıyla buluştu
Denktaş, Girne Turizm Limanı’nda incelemelerde bulundu
Denktaş, Girne Turizm Limanı’nda incelemelerde bulundu
Vounous projesi’nde Çatalköy Belediyesi - Uluslararsı Final Üniversitesi işbirliği...
Vounous projesi’nde Çatalköy Belediyesi - Uluslararsı Final Üniversitesi işbirliği...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim