KAMU-SEN KTHY çalışanlarının haklarının verilmesini talep etti

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), KTHY çalışanlarının 8 yıldır almadıkları tazminatları ve eksik İhtiyat Sandığı yatırımlarının bir an önce verilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesini talep etti.



KAMU-SEN açıklamasında, “KTHY merkez binası satışı olmamasından dolayı üzüntülerimiz artmıştır. Hükümetimizden beklentilerimiz, KTHY çalışanların 8 yıldır almadıkları tazminatları ve eksik İhtiyat Sandığı yatırımlarının bir an önce verilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesidir” denildi.



Hakların verilmesi için bina satışını beklemenin gerekli olmadığı belirtilen açıklamada, sendikanın konunun takipçisi olacağı kaydedildi.



