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KAMU-SEN KHK VE PERSONEL DAİRESİ’NDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİ

KAMU-SEN KHK VE PERSONEL DAİRESİ’NDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİ

04 Nisan 2018 Çarşamba 11:56
KAMU-SEN KHK VE PERSONEL DAİRESİ’NDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİ
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KAMU-SEN KHK VE PERSONEL DAİRESİ’NDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİ

 Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) yeni kurulan hükümetten etkin ve verimli bir hizmet beklendiğini belirterek, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Personel Dairesi’ndeki sorunlara dikkat çekti.

Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, mevcut durumda, yasaların eksik ve yetersiz olduğunu, işinde uzman nitelikli kişilerin gerekli yerlere istihdam edilmediğini, nüfusun net olarak açıklanmadığını, buna bağlı olarak da gereken istihdamın yapılmadığı veya yapılamadığını, kamudaki hiyerarşik düzenin sekteye uğratıldığını kaydetti.

Kıdrışlıoğlu, tüm bu sebeplerin çözümünde adım atabilmek için ilk olarak kamu hizmetlerinin lokomotifi görevini yürüten Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) ve Personel Dairesi’nde ivedi yeterli istihdam yapılması gerektiğini belirtti.

Sınav sisteminde ve yapıda eksiklikler olduğunu da savunan Kıdrışlıoğlu, “Küçük bir adada bile eğer bir istihdam ihtiyaç halinde yapılamıyorsa ve kamuda sıkıntılar yaşanıyorsa bu sistem sorgulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Sınav sistemini görüşmek için ise Başbakanlığa bağlı Personel Dairesi’nin devreye girmesi gerektiğini belirten Kıdrışlıoğlu, buna karşın orada da yeterli personel olmadığını özellikle denetimlerin, yasa çalışmalarının, teknik kurulların personel sıkıntısı yüzünden istenildiği anda görüşülmediğini kaydetti.

Kıdrışlıoğlu, bunun, kamudaki hantallığın ve verimsizliğin devamına hem çalışan personelin hem de halkın memnuniyetsizliğine yol açtığını belirterek, hükümetin icraat yapabilmesi için ivedi olarak bu iki kurumun sorunlarına müdahale etmesi, istihdam yaparak işlerlik kazandırması ve sınavların daha hızlı yapılabilmesinin önünü açacak bir sistemin oluşturulması için, sınav tüzüğünün ivedi bir şekil de güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Kamu-senÖzgür Kıdrışlıoğlu
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